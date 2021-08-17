美三大报出版人联名致信拜登 要求帮助阿富汗记者撤离

《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》出版人8月17日发表联名声明，敦促美国总统拜登（Joe Biden）确保他们的阿富汗记者同事安全离开阿富汗。

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这封联合声明由《​华盛顿邮报》发行人兼CEO小弗雷德里克·J·瑞恩(Frederick J. Ryan Jr.)、 《华尔街日报》发行人兼商道琼斯公司CEO阿尔玛·拉图尔（Almar Latour）和《纽约时报》董事长兼出版人A·G·苏兹伯格(A.G.Sulzberger)共同签署。

声明写道，“亲爱的拜登总统：在过去的二十年里，勇敢的阿富汗同事一直在不懈努力，帮助《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》与全球公众分享该地区的新闻和信息。现在，这些同事和他们的家人被困在喀布尔，他们的生命处于危险之中。”

声明称，“作为雇主，我们正在寻找对我们同事的支持，作为记者，我们正在寻找一个明确的信号，即政府将支持自由的新闻界。有鉴于此，我们要求美国政府紧急行动起来，采取三个必要的具体步骤来保护他们的安全。”

声明指，“我们寻求的是：便利和受保护地进入美国控制的机场；安全地通过受保护的通道门进入机场；为空运出国提供便利。”报导指，三大报出版人向拜登发出的这一请求是在他们恳求白宫将在喀布尔机场“处于危险之中”的200多名记者和与这些报纸有关的相关人员转移到安全地点之后提出的。

此前，《​华盛顿邮报》的发行人瑞恩在一封“紧急请求”的电子邮件中要求美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan ）将他们从喀布尔国际机场的民用一侧转移到军用一侧，在那里这些人员可以安全地等待撤离航班。“他们目前处于危险之中，需要美国政府把他们送到安全地带，”瑞安在电子邮件中写道，他说他是代表这三家报纸写的。

瑞安写道，有204名来自这三家报纸的记者、后勤人员和家属被困在机场的民用一侧。周一晚些时候，瑞安、苏兹伯格和拉图尔向拜登发出一封联名信，敦促他帮助将与这些报纸有关的阿富汗同事送出该国。