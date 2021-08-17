美参议院民主党人誓言要拜登政府回答阿富汗失败问题

自华盛顿方面消息，由民主党人领导的美国国会参议院三个委员会主席誓言要调查拜登政府从阿富汗撤军的混乱情况。拜登政府目前正从阿富汗首都喀布尔争相撤离当地的美国公民和阿富汗盟友。

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据政治新闻网站Politico报导，由民主党籍议员占多数的美国国会参议院情报委员会、外交关系委员会和军事委员会主席的声明，反映了两党对被广泛认为是混乱和计划不周的阿富汗撤离的广泛愤怒。这场战争以塔利班历史性地匆忙上台而告终，而美国花了上万亿美元并牺牲了美国人的鲜血和生命来阻止这一结果长达20年之久。参议院外交关系委员会主席鲍勃·梅嫩德斯（Bob Menendez）在8月17日的一份声明中说，“最近几天的事件是过去20年里共和党和民主党政府所犯的一系列错误的顶点。多年来，我一直认为，美国军队的撤离必须留下一个持久的政治解决方案”。

梅嫩德斯说，“特朗普政府与塔利班达成的完全不充分的协议没有得到塔利班与基地组织断绝关系的承诺，也没有交代我们撤离后的日子。在执行这一有缺陷的计划时，我感到失望的是，拜登政府显然没有准确评估美国迅速撤军的影响。我们现在正目睹多年来政策和情报上的失败所带来的可怕结果。”他说，“今天，我们需要把重点放在撤离美国人以及那些脆弱的阿富汗人的直接和重要的必要性上，特别是妇女、记者和民间社会活动家，他们在过去二十年里一直在倡导一个更加民主的阿富汗，而塔利班现在正把他们作为目标”。

梅嫩德斯说，“我们国家的声誉岌岌可危，我们整个政府必须尽一切努力实现这一目标。与我们的撤军及其后果相关的是明显的政策执行和情报失误。美国如何处理未来几天的撤离工作，其影响将远远超出阿富汗，并将影响我们建立联盟和与伙伴合作前进的能力。”他说，“我们感谢过去20年中在阿富汗服务和牺牲的所有军人、外交官和非政府组织工作人员，特别是那些在过去72小时内为安全撤离美国人和阿富汗人而昼夜工作的人。”梅嫩德斯表示，“"参议院外交关系委员会将继续履行其监督作用，就美国对阿富汗的政策举行听证会，包括特朗普政府与塔利班的谈判存在缺陷，以及拜登政府对美国撤军的执行存在缺陷”。

梅嫩德斯说，“委员会将寻求对这些缺陷的全面说明，并评估阿富汗国防和安全部队为何如此迅速地崩溃。国会被反复告知，阿富汗国防和安全部队可以胜任这项任务，它有部队、装备和战斗意愿。在美国提供了数十亿美元的支持之后，看到这支军队如此迅速地解散，令人震惊。美国和阿富汗人民显然没有被告知有关阿富汗国家安全部队能力的真相，应该得到答案。最后，委员会将审查前进的道路，重点是对塔利班领导的政权下迫在眉睫的人道主义和人权灾难的国际反应。”

此外，参议会情报委员会主席马克·沃纳（Mark Warner)16日亦发表声明说，“我们最近几天看到的来自阿富汗的图像是给人印象深刻的。”他说，“此刻，我们的首要任务必须是在阿富汗的美国外交官和其他公民的安全，以及解救面临最大风险的阿富汗人，包括那些自2001年以来勇敢地与我们的部队一起战斗的人”。沃纳说，“世界必须知道，美国在需要的时候与她的朋友站在一起，而现在就是这样一个时刻。我们必须尽一切努力确保喀布尔机场的安全，恢复撤离航班，并让我们信任的阿富汗伙伴在美国或其他地方找到安全的避难所，以免为时已晚。我们也不能忽视我们当初在那里的原因，必须继续保持对哈卡尼网络、基地组织和伊斯兰国等恐怖组织对美国构成的潜在威胁的关注。”

沃纳说，“情报官员多年来一直预计，在没有美军的情况下，塔利班将继续在阿富汗取得进展。这正是已经发生的事情，因为事实证明阿富汗国家安全部队无法或不愿意抵御塔利班在喀布尔和全国各地的推进”。他强调，“作为参议院情报委员会主席，我希望与其他有管辖权的委员会合作，提出艰难但必要的问题，即为什么我们没有为涉及阿富汗政府和安全部队如此迅速和彻底崩溃的最坏情况做好准备。我们应该向美国人民和所有那些为之服务并作出巨大牺牲的人回答这些问题。

参议会军事委员会主席杰克·里德（Jack Reed）17日也发表声明称，“我对阿富汗不断变化的人道主义危机深表关切，包括被塔利班攻击的阿富汗人--特别是妇女和女孩；民间社会领导人；那些协助美国和联盟国家的人；以及其他敢于梦想并为其国家的进步和民主而努力的人。 现在，重点应该是安全疏散美国公民和援助我们的阿富汗人。”他说，“对于我们如何走到这一步，没有简单的答案。我认为，在过去20年的阿富汗战争中，有几个因素形成了这一结果，在我们前进和参与未来的冲突时必须加以考虑。 这些因素包括在伊拉克选择战争的灾难性支点，没有一个有效的政策来对付两面三刀的巴基斯坦，反恐任务的失败；以及缺乏建立一个有效的阿富汗政府和安全部队的能力。”

里德说，“ 特朗普总统在多哈协议中的失败使这些失败变得更加严重，该协议为美国赢得了很少的利益，在我们将军事力量从该国过渡时，情报、外交和缺乏想象力方面的失败也使这些失败变得更加严重。 这不是一个民主党或共和党的问题。 这些失败已经在两个政党的四届总统政府中表现出来了。”他指出，“在适当的时候，参议院军事委员会将举行听证会，讨论在阿富汗出错的原因以及为避免重复这些错误而吸取的教训。”

报导指，虽然拜登周一承认阿富汗政府倒向塔利班的速度比他预想的要快，但总统坚持他的决定，在9月11日，即促使美国入侵的恐怖袭击20周年之前将所有美国军队撤出阿富汗。他把责任归咎于阿富汗安全部队和美国支持的政府，坚持认为他们没有打击塔利班的“意愿”。周二晚些时候，众议院外交事务主席、民主党人格雷戈里·米克斯（Gregory Meeks）说，他已经要求国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin ）尽快在其小组面前作证。米克斯说，“阿富汗的局势正在迅速变化，政府必须向美国人民和国会提供有关其阿富汗战略的透明度。”

报导指，议员们将有很多问题要问拜登政府的高级官员，这不仅是对出错原因的回顾，也是对美国计划如何在月底前撤离美国人和阿富汗盟友的严格监督。议员们还想更多地了解拜登政府将如何通过塔利班统治下的阿富汗的极端主义组织的潜在重组，努力减轻对美国本土的新的恐怖威胁。报导提及，即使在美国迅速撤军的后果逐渐明朗的情况下，民主党人也基本上站在拜登身后。拜登和他的盟友为美国撤军的智慧进行了辩护，即使更直接的危机集中在撤军的计划和执行上，以及拜登团队如何在未来几天和几周内纠正其错误。

民主党籍众议员詹姆斯·朗格文（James Langevin）是众议院军事委员会的高级成员，他是少数发出严厉批评的民主党人之一，他在《外交政策》的专栏文章中写道，“这是一场大灾难。这种疏忽对上届美国政府来说是理所当然的。现在看到这种情况，我感到很失望。”朗格文说，“现在不可避免的是，阿富汗将重新成为寻求攻击美国本土的恐怖组织的 避难所”。而且他说，如果美国军队在该国停留的时间更长，拜登政府可以 ‘确保翻译、记者和活动家的安全撤离，他们中的许多人可能永远无法出去。”

其他民主党人指责拜登政府没有尽早开始疏散，并呼吁国务院和其他机构尽其所能，加快为在美国寻求庇护的阿富汗人办理手续。一位参议员表示，本周早些时候本应撤离的人被锁在喀布尔的哈米德·卡尔扎伊国际机场外，而美国正在寻求恢复该机场的秩序，数千名阿富汗人冲进机场，试图登上离开该国的航班。这位参议员一直在通过加密信息与这些人保持沟通，并向国务院通报了该团体的情况。该参议员补充说，国务院表示不知道此事。报导指，众议院和参议院本周休会，但众议院在下周返回华盛顿就拜登的一些首要国内议程项目进行投票时，将听取关于阿富汗的机密简报。