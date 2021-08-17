美韩启动下半年联合军演

自首尔方面消息，美韩两国8月16日启动2021年下半年联合指挥所演习，为期9天。

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据韩联社援引韩国军方人士的话说，美韩两军从前一天起为夜间演习做准备，当天正式启动训练。本次演习不包括野外机动演习，主要以计算机虚拟模式进行，是防卫性质的例行演习。鉴于疫情形势严峻，参演人员较3月举行的上半年演练有所减少。根据防疫方针，美韩两国分散布置演习场所，仅动员完成新冠疫苗接种的必要人员。

报导称，继上半年演习后，本次演习中也不会对战作权移交进行完全运用能力（FOC）的验证和评估，但将通过预演战区作战初步评估由韩军大将率领的未来联合司令部是否具备指挥战区作战的能力。美韩联合司令部副司令官金胜谦大将担任演习第一阶段和第二阶段司令官指挥预演。

报导指，截至目前，没有发现朝鲜有异常动向。在美韩10日启动为期四天的危机管理参谋训练（CMST）时，朝鲜劳动党副部长金与正等人发表谈话谴责美韩实施联演，并单方面中断了时隔一年多重启的通过韩朝通信联络渠道进行的例行通话。另外，美韩军方尚未通过朝鲜与联合国军事司令部直通电话向朝方通报演习日程和性质。