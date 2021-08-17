《追风筝的人》作者：阿富汗人了解塔利班 恐惧是情理之中

美籍阿富汗作家卡勒德·胡赛尼（Khaled Hosseini）近日就阿富汗局势表示，美国有道义上的义务。尽可能多地接纳阿富汗难民。

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胡赛尼在接受英国广播公司（BBC）广播四台采访时说，阿富汗妇女在过去20年里取得的成果“悬在空中”。他谈到了他的担心，因为在美国领导的盟军在阿富汗驻扎近20年后，塔利班迅速夺取了阿富汗的控制权。胡赛尼说，“尽管过去20年确实具有挑战性，并受到错误行动和悲剧的困扰，但阿富汗也确实取得了进步。”

胡赛尼说，“如果总统遇到一个在阿富汗失去双腿的海军陆战队员，如果她说：‘我为什么失去双腿？’他会对她说什么？在这次混乱的撤退之前，我们至少可以指出阿富汗的一些进步”。胡赛尼认为这些“重大改进和成就”包括妇女在阿富汗议会任职，成为警察局长并成为劳动力的一部分，以及数百万阿富汗女孩重返学校。

胡赛尼说，“现在所有这些都悬而未决，这些成果是否会持续下去还有待观察。”写过《追风筝的人》和《一千灿烂的太阳》的胡赛尼出生于喀布尔，1980年移居美国。他说，美国总统拜登在最新就阿富汗局势的演讲中没有对阿富汗人民表示“同情”，拜登说他坚定支持美国从阿富汗撤退。

胡赛尼说，拜登在讲话中没有“对数百万阿富汗人表示同情，美国人称他们为伙伴已经20年了，他们被抛在后面，不得不自力更生，面对不得不生活在1990年代他们执政时被证明是极其残酷的政权之下这一非常不令人羡慕的现实”。

胡赛尼认为拜登先生没有“清楚地”解释美国过去20年在阿富汗留下的遗产是什么。他补充说，“如果总统遇到一个在阿富汗失去双腿的海军陆战队员，如果她说‘我为什么失去双腿’，他会怎么说？”胡赛尼说，“在这次混乱的撤退之前，我们至少可以指出阿富汗的一些进步。”

对于阿富汗军队在塔利班在全国范围内取得全面胜利时没有站起来作战而逃跑，霍塞尼说，“我不宽恕它，但我理解它。”他说，“由于腐败猖獗，未能提供服务，最重要的是未能保护阿富汗民众免受塔利班等组织的侵害，在许多阿富汗人眼中，阿富汗政府的合法性已经丧失。”

胡赛尼说，“因此，当阿富汗军队面临像塔利班这样强大的联合军队的冲击时，而他们的工资很低，在很多情况下没有工资，武器很差，食物很差，没有明显的国家结构存在，他们决定保命和走人并不奇怪。"

胡赛尼说，“阿富汗人了解塔利班，阿富汗人记得上次他们掌权时发生的事情，他们害怕是情理之中的。”他指出当时民众面临的塔利班掌权下 “过度行为 ”和“严厉的限制”。

胡赛尼解释说，他已经与还身处于该国西部赫拉特市的亲属联系过。他们“描述了枪声和正在进行的战斗”，并看到塔利班的旗帜出现了。经营一个阿富汗援助基金会的胡赛尼在其网站上说，他担心会出现“人道主义危机”。

胡赛尼敦促美国和国际社会向塔利班施加压力，不要对“阿富汗公民实施惩罚性暴力”，并尊重人权，“特别是妇女和女孩的人权”。透露曾在去年的大选中投票给拜登的胡赛尼在推特上写道，“西贡沦陷后，《印度支那移民和难民援助法》允许13万名来自南越、老挝和柬埔寨的难民以特殊身份进入美国。今天，对阿富汗难民也应该这样做。”

胡赛尼说，“拜登总统未能回答一个基本问题。美国将对阿富汗迫在眉睫的人道主义危机做些什么？谁来保护那些被遗弃的男人、女人和儿童？”