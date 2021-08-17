阿富汗副总统宣布出任临时总统 声称身在国内呼吁加入抵抗

阿富汗第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫（Amrullah Saleh）8月17日通过推特宣布，自己成为阿富汗的“临时总统”。他表示，自己目前身在阿富汗国内，是合法的看守总统。

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曾短暂担任过阿富汗内政部长的萨利赫15日在推特上誓言，“我永远不会，永远不会，在任何情况下都不会向塔利班恐怖分子低头。我永远不会背叛我的英雄艾哈迈德·沙阿·马苏德的灵魂和遗产，他是指挥官，是传奇，是向导。我不会让数百万听从我的人失望。我永远不会与塔利班同在一个天花板下。永远不会。”

萨利赫还称，“在我的土地上。和我的人民在一起。为了一个事业和目的。怀着对正义的坚定信念。反对巴基斯坦支持的压迫和残酷的独裁统治是我们的合法性。”同样在当天，塔利班进入首都喀布尔并占领了被总统加尼（Ashraf Ghani）抛弃的总统府。

据英国广播公司（BBC）主持人亚达·哈基姆（Yalda Hakim）16日在推特上发布的信息，在塔利班占领喀布尔之后，萨利赫似乎并没有像前总统加尼一样逃往国外，而是前往了喀布尔以北的潘杰希尔（Panjshir）山谷，与艾哈迈德·马苏德（Ahmad Massoud）会面。

马苏德是艾哈迈德·沙阿·马苏德的儿子。他的父亲曾是阿富汗抵抗运动军事领导人，被追授为“阿富汗民族英雄”。2001年9月9日，两名伪装成外国记者的塔利班成员在马苏德身边引爆炸药，致使马苏德当场死亡。哈基姆周二介绍称，在一段流传网络的音频录音中，萨利赫2 宣布自己是国家的看守人，“我为我的国家站起来，战争还没有结束”。

萨利赫17日在推特上写道，“现在与美国总统就阿富汗进行争论是徒劳的。让他消化一下吧。我们阿富汗人必须证明，阿富汗不是越南，塔利班也不像越共。与美国/北约不同，我们还没有失去精神，并看到了未来的巨大机会。无用的告诫已经结束。加入抵抗。”他续称，“澄清一下。根据阿富汗宪法，在总统缺席、逃跑、辞职或死亡的情况下，第一副总统成为看守总统。我目前在我国境内，是合法的看守总统。我正在与所有领导人接触，以确保他们的支持和共识。”

另据阿富汗议员埃莱·艾沙德（Elay Ershad ）向BBC介绍称，据她所知，总统加尼在逃跑当天原本正在与他人参加会议，但他随后告诉与会者自己要前往国防部开会，随后便不知所踪。加尼当时很有可能乘坐直升机离开。