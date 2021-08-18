仍定塔利班恐怖组织 其WhatsApp帐号遭脸书封锁

伊斯兰激进组织塔利班接管阿富汗，寻求使用即时通讯服务WhatsApp协助统治，脸书（Facebook）表示，已封锁塔利班相关WhatsApp帐号。据塔利班发言人表示，遭脸书打压，并批评脸书侵犯他们在阿富汗的“言论自由”。

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据中央社报道称，塔利班被认定恐怖组织，WhatsApp帐号遭脸书封锁。

伊斯兰激进组织塔利班接管阿富汗，寻求使用即时通讯服务WhatsApp协助统治，据脸书17日表示，已封锁塔利班相关WhatsApp帐号。

据脸书发言人告诉法新社：“根据美国法律，塔利班是受到制裁的恐怖组织。我们已经根据我们对危险组织的政策，禁止他们使用服务。”

根据“金融时报”（Financial Times）消息，脸书采取措施，关闭塔利班设立的检举暴力和抢劫的WhatsApp帐号。而WhatsApp发言人表示，公司遵守美国关于制裁的规定。脸书表示：“这包括禁止看似是代表他们的塔利班官方帐号。有鉴于阿富汗局势不断变化，我们正向美国相关当局寻求更多资讯。”脸书说，“这代表我们移除塔利班设立或代表塔利班的帐号，并禁止赞扬、支持和代表他们。”

据脸书表示，公司有一个阿富汗专家团队，团队成员是阿富汗官方语言达利语（Dari）与普什图语（Pashto ）母语人士，熟知当地脉络，协助引导政策。

在此同时，塔利班发言人表示，遭脸书打压，并批评脸书侵犯他们在阿富汗的“言论自由”。