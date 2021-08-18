博雷利呼吁与塔利班进行对话 防止人道主义和潜在迁徙灾难

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）8月17日呼吁与喀布尔当局进行对话，以出现发生人道主义危机。但他明确表示这并不意味着塔利班获得了国际承认。

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博雷利周二与欧盟27国外长就阿富汗局势举行了特别在线会议。会后，博雷利代表欧盟通过声明指出，“欧盟各国外交部长今天齐聚一堂，举行了一次特别会议，审议阿富汗最新的重大发展。在经历了几十年的冲突之后，该国发现自己处于一个十字路口。 其公民的福祉和安全、政治和人权成就以及区域和国际安全都处于危险之中。”他说，“阿富汗政府和塔利班之间的谈判进程为达成一个能保证阿富汗境内和该地区安全与和平共处的解决方案提供了最佳机会。欧盟呼吁阿富汗所有各方尊重所做的所有承诺，并进一步寻求一个包容、全面和持久的政治解决方案。保护和促进所有人权，特别是妇女和女孩的人权，必须是这些努力的一个组成部分，妇女应得到支持，并能够为这一进程作出充分的贡献。”

博雷利说，“欧盟强调，在阿富汗的所有欧盟公民以及为欧盟或成员国工作的当地工作人员的安全和保障是最重要的。通过成员国之间强有力的协调，正在做出一切可能的努力来确保他们的安全，包括通过不断疏散有需要的工作人员及其家属。欧盟还将特别关注那些因有原则地参与我们的共同价值观而现在安全可能受到威胁的阿富汗人。”他说，“欧盟呼吁立即停止一切暴力，恢复安全和公民秩序，保护和尊重阿富汗各地平民的生命、尊严和财产。在这方面，欧盟对有关阿富汗各地严重侵犯和践踏人权的报告深表关切。”

博雷利说，“不应通过武力，而应通过基于民主、法治和宪政的有意义的谈判，建立全面和包容性的政治解决和冲突的持久解决办法。欧盟回顾了维护和发展阿富汗人民自2001年以来取得的政治、经济和社会成就的重要性，例如妇女、儿童和属于少数民族的人的权利，包括获得教育和保健的权利。阿富汗作为《联合国宪章》的签署国，必须维护和促进其中所载的价值观、权利和原则，履行其国际义务。”

博雷利说，“欧盟的目标是继续支持阿富汗人民，支持该国的民主、善治、人权以及社会和经济发展，包括努力防止和管理与持续冲突的不稳定的阿富汗有关的风险，从而导致区域不稳定、毒品贩运和不受控制的非法移民。在这种情况下，欧盟与其在中亚的合作伙伴的接触将越来越重要。打击恐怖主义和防止国际恐怖组织利用阿富汗领土仍然是欧盟在该国集体参与的核心。”他说，“然而，与任何未来的阿富汗政府合作的条件是：和平和包容的解决方案，尊重所有阿富汗人的基本权利，包括妇女、青年和属于少数民族的人，以及尊重阿富汗的国际义务，致力于打击腐败和防止恐怖组织利用阿富汗的领土。”

博雷利说，“为了应对阿富汗日益恶化的人道主义局势，欧盟将继续向阿富汗人民提供基于需求的援助，并呼吁所有行为者允许人道主义援助安全和不受阻碍地进入有需要的阿富汗妇女、男子和儿童，包括大量的境内流离失所者。欧盟呼吁塔利班在任何情况下都要尊重其在国际人道主义法下的义务。欧盟还将支持阿富汗的邻国应对负面的溢出效应，这是由越来越多的难民和移民流动所预期的。”

另在周二的记者会上，博雷利说，“我们有必要评估这一长期承诺的后果。这一承诺最初是以打击基地组织的需要为指导的，基地组织应对9月11日（2001）的袭击负责。西方的承诺是摧毁基地组织，但这一承诺逐渐转向建设一个现代国家，转向国家建设的目的，以便能够保障人的自由和基本权利，特别是妇女和女孩。20年后的今天，我们可以说，任务的第一部分成功了，第二部分（没有）。”

博雷利说，“我们必须扪心自问--与我的同事、外交部长们的这次会议是第一次这样做，用前所未有的大量资源进行的国家建设行动的后果，但就阿富汗国家和阿富汗军队的有限复原力而言，它取得的结果非常有限。我认为，在世界各地，类似的行动将导致类似的结果，只要国家建设进程不被视为本土的东西，不被视为人民参与和（被）授权的东西。”

博雷利说，“在过去的几天里，为了筹备这次会议，我与一些伙伴进行了接触，包括北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）和美国国务卿布林肯（Antony Blinken），以便了解当地的情况。”他说，“当地的局势是非常不稳定的。在某些时候，对于那些一直在（与我们合作和为我们工作）并支持我们工作的人来说，它正变得危险。阿富汗人民。这次会议的主要结论是，首要目标和优先事项是确保仍在该国的欧洲国民以及与我们一起工作了20多年的阿富汗公民在最佳安全条件下撤离，如果他们想离开该国的话。我们不能抛弃他们，我们将做--我们正在做--我们所能做的一切，以便将他们带到欧盟成员国并为他们提供庇护。”

博雷利说，“第二，我们必须确保塔利班的回归在阿富汗造成的新的政治局势不会导致向欧洲的大规模移民运动。我们需要在欧盟成员国和过境国之间进行协调。这将是我们议程上的重点，我们必须支持阿富汗的过境国和邻国。”他说，“第三，我们将不得不与喀布尔当局取得联系--喀布尔当局，不管他们是谁，塔利班已经赢得了战争，所以我们将不得不与他们交谈--以便在必要时尽快进行对话，以防止一场人道主义和潜在的移民灾难，但也是一场人道主义危机。这种对话还必须侧重于防止外国恐怖分子在阿富汗重新出现的手段。当然，这也是我们议程中非常重要的内容。”

博雷利说，“我们将与阿富汗当局打交道，因为他们是这样的。同时，在尊重阿富汗不同政府50多年来所接受的国际义务方面保持自然的警惕。当然，我们非常关注的是妇女和女孩的状况，人类的权利，特别是妇女和女孩的权利。我们必须组织外国公民和阿富汗人安全和有序地离开。为此，喀布尔机场的运作至关重要，同时也要确保这些人能够到达机场的途径。”他说，“我们必须呼吁塔利班尊重他们对平民和财产的承诺。将继续提供人道主义支持。”博雷利说，“我们担心在接下来的几个月里，如果出现对粮食生产非常不利的气候状况，阿富汗人民可能会处于可怕的境地。人道主义支持也将存在。”

在随后的提问环节，有记者提问称，“我有一个关于所有这一切的地缘政治影响的问题，你是否担心结果会是中国在亚洲那部分地区有更强的作用。第二个问题是，我不知道在会议期间你是否有机会观看塔利班的新闻发布会。那是一个长达一小时的新闻发布会，他们试图将自己描述为更加温和，与20年前的塔利班不同。我的问题是：你已经和塔利班接触了吗？你是否正在与他们讨论？你认为今天的塔利班与20年前的塔利班不同是可信的吗？”

博雷利说，“首先，这些发展肯定会对区域和国际安全产生广泛的影响。这就是为什么我们必须与美国紧密合作。但是，与此同时，我认为所发生的事情表明，欧洲需要发展这种著名的战略自主权，以便准备好面对最终影响我们的挑战。”他说，“我们必须与美国进行强有力的合作，我们必须更积极地与该地区的伙伴合作。特别是与中亚国家，这些国家突然出现在地缘战略上。几周前我在塔什干；我有机会与阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）交谈。”

博雷利说，“这些国家将成为我们的战略。但也有关键行为体，尤其是土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度、中国和俄罗斯。我们与这些国家的接触将必须增加，同样重要的是将局势维持在联合国安理会的范围内。但可以肯定的是，这是自克里米亚被俄罗斯占领以来发生的最重要的地缘政治事件。而且它将对世界的地缘政治平衡产生影响。一些会员国在描述那里发生的事情和对西方世界的后果时非常粗暴。”

此外，英国外交大臣多米拉布（Dominic Raab）周二呼吁对阿富汗采取务实的做法，他在接受伦敦LBC广播电台采访时说，英国及其盟友必须 “充分利用”这一局势，并“对塔利班施加压力，确保其比过去更加温和”。拉布还告诉天空新闻台，“我们将不得不采取务实的态度，正如英国的政策一直以来所做的那样......我们将需要能够发出明确的信息，”他补充说，“他们现在已经掌权，我们必须应对这一现实。”拉布证实，喀布尔机场的情况，周一在那里发生了致命的混乱正在趋于稳定，因为美国和英国的军队正在加强“安全，包括人群控制”。