喀布尔机场混乱惊爆人踩人

北大西洋公约组织（NATO）官员表示，阿富汗首都喀布尔机场的大门发生人挤人踩踏事件，造成17人受伤。于此同时，西方国家加紧撤离他们的外交官员与眷属等人员。因混乱阻滞，荷兰撤侨专机接不到人白跑一趟。

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阿富汗喀布尔机场发生人挤人踩踏事件，已经有17人受伤。中央社今天引述路透社消息，根据在机场工作的北约官员说，在民兵组织塔利班（Taliban）15日接管阿富汗后，亟欲逃离的阿富汗民众已被告知，除非他们持有护照与签证，否则不要聚集在机场周边。

这位不具名官员表示，他并未听闻任何塔利班民兵在机场外施暴的通报。

据荷兰外交部长卡哥（Sigrid Kaag）今天表示，由于阿富汗首都喀布尔的机场外局面混乱，美军不放人进机场，导致无法让符合条件的人员登机，昨晚的荷兰撤侨行动没有成功。

仍然是路透社消息说，荷兰原本目标是撤离当地多达1000名的使馆工作人员、翻译与眷属。但卡哥表示，这架由荷兰与北欧国家共同派遣的军用飞机，于晚间离开喀布尔飞返荷兰，机上没有撘载任何人员。卡哥告诉荷兰国家通讯社（ANP）：“这很糟糕。许多人和他们的家人都被挡在机场门口。”

他说，美国武装部队不允许任何阿富汗人进入机场，即使这些人有正确的许可证，因此这架军机仅停留在喀布尔的地面半小时就起飞。

卡哥说：“我希望今天情况会有所改善，我们正试图掌握情势，以确保所有我们想要撤离的人都能撤离。”（