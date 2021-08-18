塔利班温和安抚：不想内外树敌

阿富汗塔利班在占领喀布尔以来的首次官方新闻发布会上表示，他们希望与其他国家保持和平关系，并将在伊斯兰教法框架下尊重妇女权利。这份声明虽然并未提供细节，但暗示了一种比20年前塔利班统治期间更温和的路线。这一声明公布之际，美国和西方盟友正在撤回外交官和平民。此前一天，出逃的阿富汗人造成喀布尔机场陷入混乱。

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据路透社报道称，塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)17日表示，“我们不想要任何内部或外部敌人。” 塔利班当天发表温和声明，并承诺与他国建立和平关系并尊重妇女权利。塔利班这位发言人穆贾希德还表示，妇女将被允许工作和学习，“将在伊斯兰教法框架下非常活跃地参与社会活动”。

穆贾希德表示，塔利班不会寻求对前阿富汗政府军士兵和西方支持的政府的成员进行报复，并补充称，将赦免前阿富汗政府军士兵以及为国际部队工作的承包商和翻译。“没有人会伤害你们，没有人会敲你们的门，”他表示，并补充称，现在的塔利班与20年前有“巨大的不同”。他表示，民间媒体可以继续在阿富汗保持自由和独立。他还称，目前在机场试图逃离阿富汗的家庭应该回家，他们不会受到任何伤害。

该报道称，穆贾希德的温和语气与阿富汗第一副总统Amrullah Saleh的发言形成鲜明对比。后者此前宣布自己是阿富汗“合法的看守总统”，并誓言不会向塔利班低头。

尽管Saleh直言不讳表达了自己的立场，但目前尚不清楚他在一个饱受数十年冲突困扰的国家中能获得多少支持。

北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格表示，塔利班应该允许所有想要离开阿富汗的人离开，并补充称，北约的目标是帮助在阿富汗建立一个能存活下去的国家。北约还表示，塔利班绝不能让阿富汗再次成为恐怖主义的温床，并警告称，即使在撤军后，北约仍保留远距离打击任何恐怖组织的军事力量。

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)表示，塔利班已经告诉美国，他们将为平民进入机场提供安全通道。当被问及美国将如何确保塔利班遵守尊重妇女权利的承诺时，沙利文表示，选项包括制裁和呼吁国际社会对其进行谴责和孤立。他表示，华盛顿将直接告诉塔利班“某些类型的行动的代价和制约是什么，以及我们的期望是什么”。

美国总统拜登此前表示，他必须做出选择，是要求美军无休止地战斗，还是履行他的前任、共和党总统特朗普谈判达成的撤军协议。拜登将塔利班再度控制阿富汗归咎于阿富汗政治领导人逃离以及军队放弃抵抗。

联合国秘书长发言人杜加里克(Stephane Dujarric)在纽约回应塔利班新闻发布会时对记者表示，“我们需要看看实际发生了什么，我认为我们需要看到在履行承诺方面的实际行动。”

联合国在一份声明中称，联合国人权理事会下周将在日内瓦举行特别会议，应对塔利班接管政权后“严重的人权关切”。

欧盟执委会副主席、外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)表示，“欧盟呼吁塔利班在任何情况下都遵守其在国际人道主义法下的义务。