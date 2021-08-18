惊！日本自民党拟与台湾民进党推动安全谈判

日本时报今天引述消息人士周三表示，日本自民党正计划最早在本月内与台湾执政的民进党就安全问题举行在线会谈。鉴于中国和台湾之间日益紧张的关系，自民党于2月在其外交部门下成立了一个项目小组，讨论日本和台湾的关系。

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据日本时报今天报道称，日本自民党计划与台湾执政党进行安全谈判。该消息人士周三表示，日本自民党正计划最早在本月内与台湾执政的民进党就安全问题举行在线会谈。据消息人士说，计划中的会谈被认为是执政党版本的政府间 "二加二 "安全对话。

该报道据消息人士称，会谈将应日方要求举行，自民党外事处处长佐藤正久和国防处处长大冢拓也将参加。

台湾方面的参与者还没有决定。

该报道说，在自民党的首次此类尝试中，除安全问题外，双方预计将讨论如何促进日本和台湾的交流。

在自民党内，青年部一直负责与台湾的交流。鉴于中国和台湾之间日益紧张的关系，自民党于2月在其外交部门下成立了一个项目小组，讨论日本和台湾的关系。

日本时报称，在6月提交的建议中，自民党小组呼吁政府深化与台湾的关系，并为中国可能入侵这个自我统治的岛屿做好准备。