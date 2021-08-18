有炒“阿富汗今天是台湾明天” 蔡英文说话了

台湾总统，民进党主席蔡英文今天说，近来阿富汗情势的变化，引起很多讨论，她要告诉大家，台湾唯一的选项，就是让自己更强大、更团结、更坚定保卫自己。蔡英文说，“自己不作为，只依赖别人的保护，不是我们的选项”。

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据中央社今天报道称，就阿富汗变天，蔡英文说：台湾唯一选项是让自己更强大。台湾民进党今天召开中常会，因应防疫，采线上视讯；蔡英文并在会中提到阿富汗情势议题，这也是美国从阿富汗撤军后，蔡英文首度对此议题表态。蔡英文在会中提到，近来阿富汗情势的变化，引起很多讨论。“我要告诉大家，台湾唯一的选项，就是让自己更强大、更团结、更坚定保卫自己”。

蔡英文说，“我们也要让我们的存在具有意义，也就是说，对于民主自由价值的坚持，对国际社会的集体安全和繁荣，我们是不可或缺的”，蔡英文说，台湾更要跟有共同价值及利益的伙伴，一起努力和合作。蔡英文强调称，“自己不作为，只依赖别人的保护，不是我们的选项。仰赖没有价值做基础、而且对台湾不放弃用武力的人的一时善意或施舍，更不是我们的选项”。

据蔡英文提到，过几天，就是823金门战役的63周年。63年前，为了守住自己的家园，台湾人民不分先来后到，军民一心，终于击退威胁，这场战役的胜利，就是最好的证明。

蔡英文向民进党中常委指出，面对各种挑战、威胁，如果这一代的人，没有努力为台湾的安全、自由和民主打好基础，而选择放弃，将对不起世世代代的台湾人。身为台湾人，身为民进党的一分子，这就是时代任务，大家一起全力以赴。

据该报道，民进党发言人颜若芳今天说，拿阿富汗类比民主台湾何等荒谬，呼吁国民党，党主席选举不要无限上纲到忘记历史教训，更不应无视当前国际政经情势新发展，只想操作所谓“弃台论”。

颜若芳透过新闻稿指出，国民党主席参选人朱立伦说“没有1949的国民党，就没有今日的台湾”，部分国民党人士称“今日阿富汗，明日台湾”；但只要略知台湾史的人都知道，过去国民党威权统治下，造成台湾人民多少的历史伤痛。她说，在许多台湾人牺牲努力下，好不容易从戒严、威权，走向民主自由，朱立伦还在以国民党本位主义想法，说出高傲言论。

颜若芳表示，朱立伦说台湾不要走回“麻烦制造者”，事实上中国才是破坏现状、造成印太区域不稳定的始作俑者，朱立伦对中国打压台湾视而不见。她说，国民党面对与台湾共享自由民主价值理念的美国时，嘴上说亲美，但实际行动都是在反美，现在更是“疑美”。

颜若芳指出，国民党以阿富汗状况比拟台湾，完全不恰当，总统蔡英文2016年执政后，台湾努力与民主自由理念价值相同的国家建立互动关系；发展台湾自主防卫能力，包括国舰国造、国机国造、国防改革，提高国防预算，在世界136个国家战力指数排名第26名。

颜若芳表示，这次国民党特定人士用阿富汗事件影射美国会弃台湾不顾，美国白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）反驳这项说法，表示阿富汗与台湾情况截然不同，美国对台湾的承诺一如既往坚实。颜若芳指出，国民党应清楚交代对台、美及对中国关系的态度，不要因自己政党内部主席选举的斗争，向国际传达错误讯息，影响台湾的外交。