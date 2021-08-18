特朗普赞成美国撤军但批拜登的处理尴尬透了

美国前总统唐纳德-特朗普虽然坚定支持美国应当从阿富汗撤军，但批评他的继任者拜登对美国从阿富汗撤军混乱处理是美国有史以来最大的尴尬。

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据彭博社今天报道称，前总统特朗普称拜登从阿富汗撤退是 "最大的尴尬"。美国前总统唐纳德-特朗普批评他的继任者拜登对混乱的美国从阿富汗撤军的处理，说他会在美国军人撤退之前会先让美国人和设备离开阿富汗，而且他与塔利班达成了协议，是要用武力护卫撤离。

据特朗普周二在接受福克斯新闻主持人肖恩-汉尼提的电视采访时说，"我们要撤离阿富汗是件好事，但没有人比乔-拜登处理撤军的方式更糟糕，"特朗普说，"我认为，这是我们国家历史上最大的尴尬。"

该报道称，周一，喀布尔国际机场出现了混乱，在塔利班战士在美军离开后控制了首都后，人们拼命地逃离。拜登政府说，美国现在已经确保了机场的安全，并为数千名美国人的撤离扫清了道路。但特朗普说，可能有多达4万人 "潜在的人质 "被滞留下来。

特朗普曾承诺让美国军队从阿富汗撤军回国，他在任时与塔利班达成了一项协议，规定5月1日为有条件撤军的最后期限。据这位前总统说，他告诉塔利班最高领导人，如果有任何美国人受到伤害，"美国将以前所未有的力量打击你，此前没有任何国家受到过这种打击。"

拜登为他的决定辩护，但承认阿富汗政府的倒台比预期的要快。他指控说，特朗普政府的协议 "使塔利班处于自2001年以来最强大的军事地位"。

据该报道，特朗普曾预告在2024年再次竞选白宫，他在周二不愿确认他的计划，但补充说 "我想你会很高兴"。