阿富汗最多仍有 1.5万美国人在当地 白宫证实塔利班获得政府军的美国装备

据《华盛顿邮报》8月17日报导，美国拜登政府向国会参议院职员汇报称，预计阿富汗境内现仍有1万至1.5万名美国公民留在当地。这两位听取简报会的参议院职员说，他们被告知拜登政府目前还没有对如何撤离那些在首都喀布尔之外的美国人设定计划，因为有塔利班的检查站。此外，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）当天在受访时表示，塔利班承诺将为境内的美国人提供撤离的安全保证。沙利文还在采访中承认，随着阿富汗政府军的崩溃，塔利班获得了大量美国军事装备。

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两名美国国会参议院职员向美国全国广播公司（NBC）证实，他们是在国家安全和国防官员主持的简报会上得到这一数字的。《华盛顿邮报》首先报导指，这些工作人员被告知有1万至1.5万名美国公民仍在阿富汗。美国官员正在竞相将美国人和其他人送出该国。沙利文星期二在白宫对记者说，“塔利班已经通知我们，他们准备为平民提供前往机场的安全通道，我们打算让他们履行这一承诺。”沙利文说，“我们正在让人们通过大门，我们正在让他们排队，我们正在让他们上飞机，但这是一个逐小时的问题。”

两位参议院职员说，参加简报会的参议院工作人员说，他们被告知拜登政府目前还没有对如何撤离那些在喀布尔之外的美国人设定计划，因为有塔利班的检查站。美国政府周一表示，准备将2万多名作为特别移民签证（SIV）候选人的阿富汗人运往美军基地。据美国官员称，截至周二晚上，约有1100名美国公民、永久居民及其家人乘坐13个航班从阿富汗撤离。白宫在一份声明中说，“现在我们已经确定了流向，我们预计这些数字会升级”。白宫还说，除了已经撤离的总共3200多名美国人之外，美国还重新安置了近2000名阿富汗特别移民。喀布尔国际机场在周一因混乱而暂时关闭，但当晚最终恢复了航班。

美军中央司令部司令、海军上将弗兰克·麦肯齐（Frank McKenzie）说，他警告塔利班不要进行任何干扰。麦肯齐说，“星期天在多哈与塔利班高级领导人会晤时，我告诫他们不要干扰我们的疏散行动，并向他们明确表示，任何攻击都将以压倒性的力量来保卫我们的部队”。美国参谋长联席会议负责区域行动的副主任陆军少将泰勒（William D. Taylor）周二说，在喀布尔国际机场的空中运输行动持续了一整夜，使700至800人离开了该国。泰勒和国防部发言人约翰·柯比（John F. Kirby）一起介绍说，该机场在美国的控制之下，而且在喀布尔当地有大约4000名美军。

柯比和泰勒说，疏散行动正在加紧进行，美国的努力可能是每天空运5000至9000人。泰勒说，他预计每小时有一架飞机进出机场。整个晚上，9架C-17飞机抵达机场，运送装备和大约1000名美军。七架C-17运输机带着700至800名乘客离开，其中包括165名美国人。泰勒说，该机场对军用飞机和有限的商业航班开放。柯比说，喀布尔的美军指挥官与机场外的塔利班指挥官保持联系。柯比说，“他们和我们之间有沟通。我只想让结果自己说话：......塔利班对我们在机场的行动没有任何敌对的互动。”

对此，美国国会参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）周二告诉福克斯新闻指，拜登总统仓促的撤军策略使多达1.5万名美国人在喀布尔外的交通资源有限，无法到达喀布尔国际机场，美军已被派往那里帮助疏散工作。麦康奈尔说，他绝不会离开阿富汗，特别是不会以拜登政府的方式离开。他还说，五角大楼的预算中只有1%用于阿富汗行动，而这些行动成功地“在阿富汗防止（局势）失控”。

麦康奈尔说，“我的猜测是，我们最终会因为这种粗制滥造的行动而花费更多的钱去疏散人们。”他称这种情况是“尴尬”，是美国声誉的“污点”。麦康奈尔说他担心那些在喀布尔以外的人。麦康奈尔说，“他们有多达1.5万名美国人被困在该国，据推测他们必须乞求塔利班让他们去机场。更不用说那些与我们合作的翻译，以及其他因为与我们合作而处于危险之中的阿富汗人。所有这些都是首先决定撤军，而且是以一种仓促和无能的方式撤军的后果。”

麦康奈尔说，“这是个彻底的尴尬。我们的盟友不会信任我们。这是一个令人难以置信的无能的步骤。我要说的是，以前的总统也想离开阿富汗，但是，最后他们没有这样做，因为我们知道我们有防止（局势）失控。”他说，“我们知道我们已经压制了基地组织。而这是我们在阿富汗所能期望的最大成果。没有人认为我们会在那里创造一个杰斐逊式的、西方式的民主。”

此外，据网络上流传的图片和视频显示，部分塔利班分子获得了美国国防部提供给阿富汗政府军的枪支和车辆，以及坎大哈机场的UH-60“黑鹰”直升机和其他设备。对此，沙利文说，“显然，我们没有掌握全景，每件国防物资都去了哪里。但可以肯定的是，相当数量的物品已经落入塔利班手中”。他说，“很明显，我们没有感觉到他们会轻易地把它交给我们。”沙利文说，将价值数百万美元的军需品控制在敌人手中，是“在20年战争结束的背景下，一个总统所面临的困难选择”的一个例子。他指出，“黑鹰”直升机曾被提供给阿富汗政府军，以帮助打击塔利班叛乱。但阿富汗政府军很快就屈服于塔利班，并放弃了对大量武器装备和直升机的控制。