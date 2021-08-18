阿富汗民众的一丝希望：逃离

法国当局从喀布尔撤离的45名法国和伙伴国国民于8月17日星期二下午抵达巴黎。法国计划在未来几小时和几天内进行其他撤离行动，以撤离所有法国国民，以及为法国组织工作的阿富汗人。已经在法国境内的阿富汗难民对他们的亲属感到担忧。据本台报道称，这就是寻求政治庇Mokhles Ramin和2015年以来在法国的难民Zabiulah Mohammadi的情形。

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据报道，莫克莱斯-拉明整晚都在用手机与家人交流信息。在他占据的位于巴黎环形公路边缘的小旅馆房间里，莫克勒-拉明担心他的家人，因为他们仍然被困在喀布尔，"我很担心我的家人，因为我为英国军队工作。我很担心我的家人，我们是什叶派，我们知道塔利班想把什叶派消灭掉。”

据报道称，这位35岁的人说着无可挑剔的英语，在2014年之前一直为喀布尔和坎大哈的国际部队担任翻译。然后他离开阿富汗前往奥地利和法国。莫克莱斯-拉明说，"我非常害怕，因为我和我的家人都是什叶派，塔利班会搜查每间房子，他们会问 谁和谁一起工作？而且因为我帮助了英国军队，我的家人肯定会受到威胁。他们冒着死亡的危险......特别是我的两个小弟。”

坐在巴黎北部一个小广场的矮墙上，莫克莱斯-拉明回溯了过去几周在阿富汗的情况。他诘问，"我们的国家怎么会这么快就落给阿富汗伊斯兰激进教徒手中？为什么我们的总统和他的政府这么容易垮台并逃跑？” 莫克莱斯-拉明指责阿富汗总统：是一个叛徒。莫克莱斯-拉明警告国际社会，塔利班现在正在玩文字游戏。莫克莱斯-拉明说，"他们没有改变，你一定不要相信他们此刻所要展示的东西。大赦天下、无所畏惧的女人......这都是为了让他们看起来是更好的一场表演。但是，当媒体和摄像机都离开后，会发生什么？”

扎比乌拉-穆罕默迪（Zabiulah Mohammadi）也有同感，他自2015年以来一直是法国的难民，如今在他的协会 "新篇章"（Nouvelle Page）中，他是一个尊重人权的阿富汗自由活动家。他在接受RFI记者Alice Rouja采访时表示，他害怕看到自己的国家陷入困境："喀布尔的穷人会死去，因为他们没有食物。为什么我们阿富汗人多年来一直在遭受这样的情景？”

这俩人都有亲戚想逃离阿富汗，前来欧洲。因此，莫克莱斯-拉明呼吁世界各国领导人，特别是法国总统马克龙："我们是被迫离开这个国家的，所以应该开放你们的边界。向所有难民开放。在欧洲有很多地方可以让他们重新定居。给他们提供庇护。建立一个和平的世界，不要找借口。”

据该报道说，这个年轻的阿富汗人心病深重："今年夏天我瘦了很多。在难以看到他在法国有什么未来、国家的衰落和对家庭的担忧之间，” 他说他已经走到了尽头，但却还保持着这一丝希望，使他能够坚持下去。“那些被困的人，无论是在喀布尔机场还是在家里，每个人都想逃离......而这个希望来自国际社会。那是唯一剩下的一个... 就是为了能够逃离！"