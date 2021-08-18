阿富汗直击：塔利班无处不在 允诺外国人和平撤离

尽管自周日起在阿富汗掌权的塔利班现在控制着喀布尔机场的外围，但通过谈判，已经从西方国家的各大使馆清理出一条通道，这也使本台记者索尼娅-盖扎利Sonia Ghezali能够在8月18日星期三提前到达停机坪，获得可以撤离保证。索尼娅-盖扎利自2016年以来一直在为RFI报道阿富汗新闻，Sonia Ghezali应乘坐一架法国军队的飞机离开该国首都。

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据本台报道称，这也许是索尼娅-盖扎利Sonia Ghezali在阿富汗土地上的最后一次记述报道，与她过去五年的报道相比，今天的记叙必然是以更个人化的形式来表达。据索尼娅-盖扎利今天发自当地的报道称，阿富汗在喀布尔，"塔利班无处不在。”

在喀布尔机场，许多外国人正在等待被撤离。喀布尔机场是该国的最后一个出口，总是挤满了想要流亡的人，他们渴望逃离重返政权的塔利班。这里就是许多外国公民等待被撤退的唯一地方。

据索尼娅-盖扎利Sonia Ghezali报道称，半夜时分，我们都登上了几辆大巴，前往喀布尔军用机场，其中一部分由塔利班护送，他们已经 "清理 "了道路，可以说是畅通无阻。路上很顺利，我们根本没有遇到任何问题，没有被拦住，甚至没有被检查。在前几天，我们看到这条通往机场的道路上停满了成千上万的汽车。

但现在情况并非如此了。显然，这是在塔利班的配合下完成的，否则根本不可能如此轻松地前往军用机场而不被逮捕。

塔利班无处不在：他们设置了路障，他们占据了周日权力交接前由警察和政府军士兵占据的地方。

当我们到达军用机场的入口时，我们又不得不等待了大约一个小时。在入口处，我们看到所有人都在机场建筑边上等待。我们看到很多年轻人，特别是年轻男子，试图利用最微小的机会进入撤走的人群。我们有好几辆大巴，我们一组一组地进入军用机场，其中一些人成功地和我们一起进去了。

不过最终他们还是被发现了，因为我们进入军用机场时被检查了好几次。他们被发现了，然后被美国士兵驱走。一旦进入机场大院，就由美国和法国士兵提供安保与检查。

就塔利班有没有向西方提供任何保证？据本台在迪拜的特派记者文森特-苏里奥（Vincent Souriau）报道，星期二晚上凌晨三点到四点之间，撤退的乘客从喀布尔被运载疏散到阿布扎比。最后的消息是，喀布尔机场正在准备一架新飞机，预计将有大约200名乘客登机。

速度正在加快，这意味着，正如我们在阿富汗的记者所报道的那样，安全局势似乎略有改善。这是迄今为止的主要问题：在塔利班控制下的阿富汗首都市中心和美国控制下的军用机场之间的权力正在交接转移。

据我们知道，撤离的一些人法国人顺利地乘坐了巴士，这意味着叛乱分子塔利班确实已经给出了保证。他们在周三对媒体说，他们不想攻击外国人。他们已准备好进行合作，以便撤离工作顺利进行。据该报道说，这似乎已走上正轨。