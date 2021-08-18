马拉拉：我为我的阿富汗姐妹们担心

2014年诺贝尔和平奖共同得主马拉拉·优素福扎伊（Malala Yousafzai）8月17日在《纽约时报》刊文表示，在塔利班于阿富汗夺权后她对该国妇女安危的担忧。

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马拉拉写道，“在过去20年中，数百万阿富汗妇女和女孩接受了教育。现在，他们被承诺的未来正危险地接近溜走。塔利班--在20年前失去权力之前，他们禁止几乎所有的女孩和妇女上学，并对反抗他们的人施以严厉的惩罚--重新控制了局面。像许多妇女一样，我为我的阿富汗姐妹们担心。”她称，“我不禁想起了我自己的童年。2007年，塔利班占领了我在巴基斯坦斯瓦特谷地的家乡，不久之后又禁止女孩接受教育，我把书本藏在长长的、厚厚的披肩下，在恐惧中走到学校。五年后，当我15岁时，塔利班试图杀死我，因为我大声疾呼我有上学的权利。”

马拉拉说，“我不禁为我现在的生活感到感激。在去年大学毕业并开始开拓自己的职业道路后，我无法想象会失去这一切--回到一个由持枪的男人为我定义的生活。”她说，“阿富汗女孩和年轻妇女再次来到我曾经去过的地方--因为想到她们可能永远不会被允许看到教室或拿着书而感到绝望。塔利班的一些成员说，他们不会剥夺妇女和女孩的教育或工作权利。但是，鉴于塔利班暴力压制妇女权利的历史，阿富汗妇女的恐惧是真实的。我们已经听到报告说，女学生被赶出了她们的大学，女工人被赶出了她们的办公室。”

马拉拉说，“这对阿富汗人民来说并不新鲜，他们几代人都被困在全球和区域大国的代理战争中。孩子们出生在战场上。家庭多年来一直生活在难民营中--最近几天，又有数千人逃离了他们的家园。塔利班携带的卡拉什尼科夫手枪是所有阿富汗人民肩上的沉重负担。那些在意识形态和贪婪的战争中把阿富汗人当作棋子的国家，却让他们自己来承担这个重担。”她称，“但是，现在帮助阿富汗人民，尤其是妇女和儿童还不算太晚。在过去的两周里，我与阿富汗的几位教育倡导者谈了他们目前的情况，以及他们希望接下来会发生什么。一位为农村儿童开办学校的妇女告诉我，她已经与她的老师和学生失去联系。”

马拉拉说，“她说：‘通常我们从事教育工作，但现在我们专注于帐篷。’人们正在成千上万地逃亡，我们需要立即提供人道主义援助，以便家庭不会死于饥饿或缺乏清洁水。她回应了我从其他人那里听到的一个请求。区域大国应该积极协助保护妇女和儿童。邻国--中国、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦--必须向逃亡的平民敞开大门。这将拯救生命并帮助稳定该地区。他们还必须允许难民儿童在当地学校入学，允许人道主义组织在难民营和定居点设立临时学习中心。”

马拉拉说，“展望阿富汗的未来，另一位活动家希望塔利班能具体说明他们将允许什么。"只是含糊地说'女孩可以上学'是不够的。我们需要具体的协议，即女孩可以完成教育，可以学习科学和数学，可以上大学，并被允许加入劳动力，做她们选择的工作。与我交谈过的活动人士担心，如果回到只有宗教的教育，这将使儿童没有实现梦想所需的技能，他们的国家在未来没有医生、工程师和科学家。”她说，“我们将有时间来辩论阿富汗战争中的错误，但在这个关键时刻，我们必须倾听阿富汗妇女和女孩的声音。她们要求保护，要求教育，要求获得承诺的自由和未来。我们不能继续让她们失望。我们没有时间了。”