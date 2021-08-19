塔利班伊斯兰学者理事会将裁决女性在阿富汗的角色

一位塔利班高级领导人表示，阿富汗女性的角色，包括她们的工作和受教育的权利以及她们应该如何穿着，最终将由一个伊斯兰学者理事会决定。

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据路透社今天报道说，塔利班高级成员称伊斯兰学者委员会将决定女性在阿富汗的角色。塔利班官方说，“我们的乌理玛(学者)将决定是否允许女孩上学，” 据能够接触到塔利班决策的Waheedullah Hashimi告诉路透社，“阿富汗人99.99%是穆斯林，他们信伊斯兰教，”Hashimi说。“当你相信法律的时候，肯定应该运用该法律。我们有一个理事会，一个非常著名的乌理玛理事会。他们将决定该怎么做。”据Waheedullah Hashimi称，“他们将决定她们是否应该戴头巾、穿布卡(burqa)，或者只戴面纱加阿巴亚(abaya)什么的，或者不戴。这由他们决定。”

头巾通常是一条覆盖头部的围巾，布卡是一件全部遮盖的长袍，而阿巴亚是一件不遮盖面部的长袍。

该报道称，西方领导人表示，他们将根据新塔利班的行动来做出评判，包括他们如何对待女孩和妇女。据英国首相约翰逊周三说，“我们将根据这个政权做出的选择、根据它的行动而不是言语、根据它对恐怖主义、犯罪和毒品的态度，以及对人道主义准入和女孩受教育权利的态度，来判断这个政权。”

Hashimi说，尽管最近几周塔利班在阿富汗占领多地，但即使是塔利班也没有想到这么快就进入喀布尔。但在总统加尼(Ashraf Ghani)逃离阿富汗后，首都出现了混乱。据Waheedullah Hashimi称，“因此我们的领导命令我们的塔利班进入喀布尔。当时没有人抵抗，根本就没有人。我们如入无人之境。所以我们占领了这里，现在我们控制了喀布尔。”