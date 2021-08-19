塔利班如何应对缺钱困境？或靠毒品收入

美国总统拜登政府准备切断塔利班获得数十亿美元重要海外资金的渠道，但一些官员警告称，该恐怖组织从毒品销售和其他非法活动中获得的收入有可能令华盛顿作为终极手段的施压行动徒劳无功。国际货币基金组织(IMF)周三表示，由于塔利班夺取了喀布尔的控制权后，阿富汗政府的情况不明确，IMF暂停了阿富汗获得IMF资源的途径，包括约4.4亿美元的新货币储备。尽管塔利班迅速接掌阿富汗政府，但将无法存取阿富汗多数现金与黄金库存。阿富汗央行近100亿美元的资产中，大部分都在阿富汗境外。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道称，拜登政府准备切断塔利班获得数十亿美元重要海外资金的渠道，据知情人士透露，美国基本上已经获得了采取行动所需的支持，目标是阻止塔利班动用阿富汗在国际货币基金组织(IMF)持有的数十亿美元储备，以及通过世界银行(World Bank)和其他捐赠机构承诺的援助。

一位IMF官员周三称，“阿富汗无法获得”其在该组织的储备或其他基金资源。

这些人士称，美国政府为防止塔利班动用阿富汗政府设立的账户而进行的外交努力，重点是确保控制这些账户的外国政府不承认该组织为阿富汗合法政府。

据路透社说，国际货币基金组织(IMF)周三表示，由于塔利班夺取了喀布尔的控制权后，阿富汗政府的情况不明确，IMF暂停了阿富汗获得IMF资源的途径，包括约4.4亿美元的新货币储备。

IMF的声明是在美国财政部的压力下做出的，以确保定于周一分配的特别提款权(SDR)储备不会落入塔利班手中。美国财政部在IMF拥有控股权。

”IMF发言人在一份电子邮件声明中表示，“目前，国际社会在承认阿富汗政府方面情况不明朗，因此该国无法获得SDR或其他IMF资源，”IMF发言人表示，“与以往一样，IMF以国际社会的观点为指导。”

IMF传统上依靠其成员来决定是否与那些通过政变或有争议的选举上台的政府接触。

IMF将于周一根据190个成员国在IMF的持股比例完成6,500亿美元SDR的分配。IMF发言人说，IMF将代表阿富汗分配3.1亿SDR。根据周三的SDR汇率，其价值约为4.4亿美元。

一位美国财政部官员在周三早些时候说，该部门正在采取措施，防止塔利班获取阿富汗的SDR储备。

这位匿名官员没有提供财政部正在采取的具体行动的细节。这些行动是在共和党议员写信敦促财长叶伦在IMF进行“干预”、以确保不向塔利班提供SDR之后采取的。

即使阿富汗重新获得SDR，塔利班也不太可能花费这些资源，因为这需要另一个国家愿意将SDR兑换成基础货币，而这种交易很可能会因美国对塔利班的长期金融制裁而受阻。

阿富汗和美国官员说，阿富汗央行近100亿美元的资产中，大部分都在阿富汗境外，这很可能使塔利班无法获得这些资产。拜登政府的一名官员此前表示，任何在美国的阿富汗央行资产都不会提供给塔利班。

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)周二说，现在就决定美国是否承认塔利班为阿富汗的合法政权还为时过早，理由是“喀布尔局势混乱”。

据法新社说，阿富汗中央银行（Da Afghanistan Bank，DAB）总裁艾哈迈迪（Ajmal Ahmady）在社群媒体推特（Twitter）上表示，阿富汗央行外汇存底大约有90亿美元，但多数都存在海外银行，塔利班无法取得。

艾哈迈迪说，美国联邦准备理事会（Fed）持有阿富汗70亿美元储备，其中12亿美元为黄金，其余存在外国帐户，包括位于瑞士巴塞尔（Basel）的国际清算银行（Bank International Settlements）。

美国官员16日告诉法新社：「阿富汗央行任何存放在美国的资产，塔利班都不能提领。」 同时，西联汇款（Western Union）今天宣布，暂时中断对阿富汗的电汇；电汇是阿富汗民众另一个重要的现金来源。