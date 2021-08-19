彭博社：阿富汗的加尼如何从总统变成躲藏的“小人”

在2014年成为总统之前，加尼一生中大部分时间都在研究如何促进贫穷国家的增长。作为拥有哥伦比亚大学博士学位的富布赖特学者，他曾在美国的一些精英学术机构任教，然后在世界银行和联合国任职。后来他与人合写了《修复失败的国家：重建一个支离破碎的世界的框架"。许久以前一个传奇还说，如果有人应该知道如何解决阿富汗问题，那就是阿什拉夫-加尼。但是，随着塔利班进攻喀布尔，加尼逃往中东。于是，阿富汗的加尼从总统变成躲藏的小人。尽管加尼否认携带巨款出逃的指控，并且说正在谈判回国抵抗，但是恐怕没有人再听他说话了。

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据彭博新闻署名艾尔塔夫-纳贾菲扎达和阿查纳-乔德哈里报道文章，指阿富汗的加尼是如何从总统变成躲藏的小人的。

加尼于周日逃离阿富汗，周三，阿拉伯联合酋长国说他和他的家人 在该国"出于人道主义原因 "在这个波斯湾国家被接纳。俄罗斯人声称他带着四辆汽车和一架装满现金的直升飞机逃离阿富汗。而在阿富汗，他已经成为一个恶棍：他的中央银行行长和政府的主要成员都公开谴责他。该报记者联系他或他的亲密助手的努力都没有成功。

在许多方面，加尼的迅速垮台反映了美国在将一个得到一系列相互竞争的权力经纪人支持的政府，强加给阿富汗方面遭到广泛失败，这些权力经纪人长期以来一直在战场上而不是在投票箱前战斗。虽然加尼是普什图人，也就是该国的主要民族，但他被视为一个局外人，他缺乏团结不同派别的政治手腕。随着时间的推移，加尼变得更加孤立。

据卡比尔-塔内加（Kabir Taneja）说："加尼不适应阿富汗的现实情况。" 卡比尔-塔内加（Kabir Taneja）是《ISIS的危险：世界上最可怕的恐怖组织及其对南亚的影响》一书的作者、新德里观察家研究基金会的研究员。据卡比尔-塔内贾说，"加尼要么不理解，要么无法理解军阀。"

2001年美国入侵阿富汗后，加尼在四分之一个多世纪以来首次回到阿富汗，并在哈米德-卡尔扎伊领导的政府中担任了两年的财政部长。此后，加尼成为国际援助界的宠儿，举办公开演讲，在主要报纸上撰写专栏文章并在会议上发言。他曾一度被认为是联合国秘书长的候选人。

在2009年竞选总统失败后，加尼与几位著名的阿富汗政治家--包括有影响力的军阀转为副总统的阿卜杜勒-拉希德-杜斯塔姆--走近起来，并在五年后赢得了最高职位。但他的胜利从一开始就遭到了破坏。当时的美国最高外交官约翰-克里(John Kerry)飞往喀布尔，促成了一个团结政府，将 "首席执行官 "的职位交给了他的主要竞争对手--这个头衔在阿富汗以美国为蓝本的宪法中没有名份。

2017年，加尼在接受英国广播公司(BBC)采访时说他有一份 "地球上最糟糕的工作"。但是，他仍然声称，阿富汗安全部队已经在打击塔利班方面取得了转机，国际联军将能够在2021年之前离开。

这现在已经被证明是准确的，只是不是以他预测的方式。特朗普总统的政府开始与塔利班直接谈判，以结束美国最漫长的战争，但将加尼排除在这一进程之外。然后在今年，在乔-拜登总统将撤军的最后期限定为8月31日之后，加尼抵制了让他退位并允许过渡政府掌权的呼吁，加尼看到塔利班在军事上取得了进展。

阿富汗前驻欧洲大使、大西洋理事会研究员奥马尔-萨马德（Omar Samad）说："加尼假装支持和平，但实际上他赞成战争，以便继续掌权，即使付出生命代价，并促使塔利班重新选择军事手段。"加尼拖延战术破坏了达成协议的机会。虽然协议将使加尼下台，但将为基础广泛的过渡铺平道路。"

据该报道，当塔利班周末打进喀布尔时，加尼告诉人民，他不会重蹈前国王阿马努拉-汗的命运，前国王阿马努拉-汗在1929年退位并逃往英属印度。

据 加尼8月4日在喀布尔的一个活动上说，"我不会逃跑！"他大大地提高了声音说，"我不会寻求安全避难所，我将为人民服务。"

然而，随着塔利班突袭全国并向喀布尔进军，加尼显得越来越孤立无援。在他出逃前几小时发布的一段视频中，加尼呼吁国防部设立电话求助热线，供公民拨打。

逃离阿富汗后，加尼在脸书上发表了一篇文章，称他离开该国是为了避免流血。但此举激怒了加尼的内阁。"阿富汗代理国防部长比斯米拉-穆罕默迪（Bismillah Mohammadi）在加尼逃离后在推特上说："他们把我们的手绑在背后，出卖了这个国家。并称"该死的加尼和他的团队。"

由于加尼不知所踪，前总统卡尔扎伊和其他阿富汗政治家现在正与塔利班在多哈就建立一个新政府进行会谈。有一件事他们很容易达成共识，那就是对加尼的蔑视。据塔利班媒体团队的成员阿卜杜勒-哈克-哈马德告诉阿富汗的Tolo新闻说，"阿什拉夫-加尼背叛了他自己的祖国、团队和族群。"阿卜杜勒-哈克-哈马德还说，"这种叛国行为将永远被铭记。"