撤侨困难大 美国自阿富汗撤军最后期限或延长 称所幸塔利班尚未敌对

美国总统拜登表示，美国军队可能会在8月31日撤军最后期限之后继续留在阿富汗以帮助美国人撤离，美国总统拜登在受访时坦言，要让那些阿富汗人离开，遭遇了更多的困难。而美国国防部表示，美军没有能力接触到喀布尔机场以外的人。

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据路透社报道称，美国总统拜登称8月31日的阿富汗撤军最后期限可能需要延后。据拜登18日稍晚在接受ABC News采访时说，“如果还有美国公民，我们就会留下来，直到把他们全部撤出来，”当天有许多美国议员向他施压，要求延长他设定的撤军最后期限。拜登因其对撤军的处理而受到猛烈的批评。最近几天，喀布尔机场及其周围出现了混乱的场面，人们拼命想逃离这个国家。

接受采访中拜登为他的决定辩护，称在结束美国在阿富汗20年的行动之际，出现问题是不可避免的。拜登说，“有一种想法认为，有一种方法可以在不产生混乱的情况下撤离，我不知道这是怎么发生的，” 拜登还表示，目前塔利班正在配合帮助美国人离开阿富汗，但在撤离与美国结盟的阿富汗公民方面，“我们遇到更多困难。”

据美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)在五角大楼对记者表示，“我们将尽全力继续试着消除冲突，为他们开创通道，让他们进入机场。我没有能力去把目前的行动扩大到喀布尔。”

一位美国高级外交官周三也表示，美国预期塔利班会允许希望离开阿富汗的阿富汗人安全离境。

一位白宫官员表示，拜登和副总统哈里斯(贺锦丽, Kamala Harris)周三与国家安全团队讨论了如何加快从阿富汗撤离美国人和难民的方法。

奥斯汀表示，喀布尔大约还有4,500名美军人员，“没有与塔利班发生敌对互动，我们与塔利班指挥官的沟通渠道仍然畅通。”

据法新社说，忙于撤侨的美国，也正协助阿富汗当地的人员撤离，美国总统拜登在ABC News受访时坦言，要让那些阿富汗人离开，遭遇了更多的困难。

塔利班（Taliban）15日拿下阿富汗首都喀布尔（Kabul），外国人及阿富汗盟国在恐慌中大量撤离。拜登在此事发生后首度接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问，他说混乱无可避免。

目前一群美军正在阿富汗加强撤离侨民，拜登受访时说，撤离行动并不轻松。拜登补充道，塔利班正在协助美军，至少在协助外侨撤离上是如此。拜登说：「他们正在帮忙，让美国公民离开，让美国员工、大使馆人员等离开。」

但他也承认：「要帮那些在阿富汗协助过我们的人（离开）时，遇到了更多困难。」

拜登显然是指那些为美国及其他外国军队工作、现在害怕遭塔利班报复的阿富汗当地人。

法新社说，美国高层官员曾说，将严守8月31日前撤离最后一批部队的期限，将阿富汗交给获得胜利的塔利班。然而，在这次受访时，拜登首度表示，若仍有美国人试着逃离阿富汗，美军可以在那里待久一点。拜登说：「若还有美国公民待在那里，我们会留下来把他们全部带离。」

拜登并未解释美军延后离开阿富汗一事该如何进行。

美军搭机到阿富汗维护喀布尔机场的安全并协助撤离，塔利班目前并未插手。