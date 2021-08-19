日本确诊者靠肺脏移植救命 全球首例

日本一名感染新冠肺炎病毒女患者因严重后遗症造成肺部出问题，4月接受肺脏移植手术成全球首例。该患者接受了她的亲生儿子以及她的丈夫的部分肺叶的移植。这是全球首例。

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据中央社今天报道称，日本一名感染新冠肺炎病毒女患者因严重后遗症造成肺部出问题，今年4月接受肺脏移植手术成全球首例，8月16日已顺利出院，目前转到其他医院进行复健。

据日本京都新闻消息说，京都大学医学系附设医院今天表示，这名女性患者住在关西地方，虽然在接受移植手术后因并发症等影响，需要花时间恢复，但最后仍在8月16日顺利出院，目前已转到其他医院继续复健疗程。这名患者目前已不需要使用人工呼吸器，也能够在室内步行。

据负责这次移植手术的执刀教授伊达洋至说，患者体内移植的肺脏目前运作良好，呼吸状态也非常好。

提供部分肺脏给患者的家人，目前都已顺利恢复正常生活。

该报道说，这项全球首例的手术在今年4月7日进行，患者当时因为肺功能恶化使用叶克膜，要救命只有接受肺脏移植一途；但如果要等待脑死病人捐赠需要长时间等待，因此由患者丈夫及儿子分别捐赠部分肺脏。