阿富汗女记者发视频求救 指控塔利班已经禁止她工作

一名阿富汗电视节目女性主持人说，在塔利班夺取该国政权后，她本周被禁止进入电视台工作，她并在网上发布一段视频呼吁帮助。任职于国营RTA电视台的著名主持人沙布南-道兰（Shabnam Dawran）在视频中说："所有能听到我说话的人，或如果全世界都能听到我的话，请帮助我们，因为我们的生命处于危险之中。”

广告 继续浏览后续

据法新社今天发自喀布尔的报道称，在经过10天的仓促军事行动后，塔利班于周日夺取政权，并表示将尊重妇女的权利，允许她们接受教育和工作，并确保独立和自由的媒体。日前曾有另一名塔利班官员甚至做出行动，与一名女记者坐下来接受面对面的采访。

但在国营RTA电视台工作了六年的沙布南-道兰（Shabnam Dawran）说，与她的男同事不同，她本周没有被允许去上班。据沙布南-道兰（Shabnam Dawran）说，“尽管局势改变后，我没有放弃，去了我的办公室，但不幸的是，我没有被允许进入，尽管我出示了我的办公卡，"她在视频中继续说道，"持有办公卡的男性员工被允许进入办公室，但我被告知我不能继续履行职责，因为形势已经改变。”

法新社说，国际社会和许多阿富汗人仍然对塔利班的承诺抱有极大的怀疑。阿富汗人，特别是妇女和宗教少数群体，仍然记得他们在1996年至2001年期间塔利班执政时建立的残酷的原教旨主义政权。塔利班推行了一种极端严格的伊斯兰法。妇女不被允许工作或学习，小偷和杀人犯面临可怕的惩罚。

据该报道，分享该视频的人中包括阿富汗24小时新闻频道Tolo News的高级编辑米拉卡-波帕尔。米拉卡-波帕尔周三在一条分享了数千次的推文中写道，"塔利班不允许我的前同事（......）沙布南-道兰今天开始工作。" 而前一天，波帕尔曾在他的推特账户上发布了一张Tolo News新闻女主播的照片，并写道："我们今天已经恢复了这位知名女主播的电视广播。”