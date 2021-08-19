马来西亚政治危机有解 新首相可望组阁

马来西亚执政联盟本周稍早瓦解，媒体和议员周四表示，马来西亚前副总理伊斯迈萨布理(Ismail Sabri Yaakob)在获得联盟于议会的多数支持后，可望组建下一届政府。巫统议员Ahmad Maslan周四在推特上说，支持伊斯迈萨布理的议员们被要求在今天会见最高元首，以核实他们的支持。苏丹阿布都拉预定周五与马国其他王室高层会面。之后可能宣布新总理人选的决定。新政府最快明天接受议会信任投票裁决。

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据路透社今天报道称，马来西亚前副总理伊斯迈萨布理获议会多数支持，可能组建下一届政府。如果得到确认，伊斯迈萨布理的任命将标志着马来民族统一机构(巫统，UMNO)重新执政。巫统因受到广泛的腐败指控，特别是围绕一马发展(1MDB)的丑闻，三年前于大选中惨败失去执政党地位。

据《星报》和其他媒体消息，伊斯迈萨布理获得了多数的支持，在222个席位的议会中，有114名议员支持他。

马来西亚最高元首苏丹阿布都拉希望，议会要对新总理人选进行信任投票，以证明其获得多数支持。

据巫统议员Ahmad Maslan今天周四在推特上说，支持伊斯迈萨布理的议员们被要求在周四会见最高元首，以核实他们的支持。

苏丹阿布都拉预定周五与马国其他王室高层会面。之后可能宣布新总理人选的决定。

据大马新闻今天报道称，马来西亚国家元首今天召见114名国会议员，是要确认他们是否在压力下支持巫统副主席依斯迈沙比里出任新首相。

其中两名国会议员在觐见元首后，向媒体转述觐见的情况。

另据大马新闻称，虽然国盟所有50名国会议员支持巫统副主席依斯迈沙比里当新首相，但国盟主席慕尤丁强调，这是有条件的支持。据慕尤丁今午发文告说，一旦依斯迈沙比里出任第9任首相，必须确保新内阁的成员廉正，不能涉及任何法庭刑事案。