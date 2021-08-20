联合国密件：塔利班正加紧搜捕曾助美军阿富汗人

阿富汗武装组织塔利班日前矢言不会报复反对者，但联合国机密文件指出，他们正加紧搜捕曾与美国和北大西洋公约组织部队共事的人。密件指塔利班或已经获得曾经为西方国家联军服务的阿富汗人名单。不过，在联合国官网对阿富汗局势的关注报道，至此没有任何这一方面的内容透露与涉及。

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据法新社报道称，联合国密件指塔利班正加紧搜捕曾助美军阿富汗人。法新社取得了这份由联合国威胁评估顾问提供的报告，据内容指出，塔利班已掌握想要逮捕对象的「优先名单」。

根据这份文件，风险最大的是在阿富汗军队、警察和情报机构扮演重要角色的人士，且塔利班已开始针对性逐户访查想要逮捕的人和他们的家属。

此外，塔利班也仔细盘查前往首都喀布尔（Kabul）机场途中的人，并在喀布尔和东部大城查拉拉巴（Jalalabad）等重要城市设立检查站。

这份日期标注为18日的报告是由挪威全球分析中心（Norwegian Center for Global Analyses）撰写，这个组织常与联合国机构合作，专门提供情报和分析。据挪威全球分析中心执行长内勒曼（Christian Nellemann）表示：「他们锁定拒绝降服者的家人，并依据伊斯兰教律法（Sharia law）告发和惩罚他们的家人。」

据内勒曼（Christian Nellemann）认为，「我们预测曾与北约和美国部队及其盟友共事的人，连带他们的家人，都可能遭受酷刑和处决。」他还表示：「这将进一步危害西方未来对抗塔利班、伊斯兰国（ISIS）及其他恐怖威胁的情报工作，包括旗下网络、方法和能力。」

据挪威全球分析中心还警告，如果仍留在阿富汗境内的西方人或其他外国人批评塔利班，例如医疗工作者，塔利班很可能盯上或逮捕他们。

法新社说，联合国发言人尚未就这份文件做出回应。