阿富汗：潘希尔是抵抗塔利班的最后堡垒？

在喀布尔机场继续撤离的同时，在阿富汗的几个城市，塔利班的反对者已经走上街头向他们挑战。在距离首都东北部两小时车程的潘希尔山谷，正在组织抵抗，有称潘希尔是最后一个仍然对抗塔利班的堡垒。

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据本台报道，在短短11天的闪电战中，几乎整个阿富汗都落入塔利班之手，只有一个省区逃过一劫：这就是潘希尔。这是一个陡峭的山区，非常难以进入。这是一个坚不可摧的堡垒，无论是苏联人还是塔利班都没有成功征服过潘希尔。

据俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫8月19日星期四也提及说，正是在潘什尔组织了对塔利班的抵抗，拉夫罗夫呼吁在阿富汗进行成立 "代议制政府 "的谈判。

2001年被基地组织暗杀的反苏抵抗运动英雄马苏德指挥官的儿子艾哈迈德-马苏德已经在潘希尔与阿富汗前副总统阿姆鲁拉-萨利赫会合。他说他 "准备追随他的父亲的脚步"，并在《华盛顿邮报》发表的一篇专栏文章中呼吁华盛顿提供帮助，提供武器和弹药支持，他恳求说："你们是我们最后的希望。"艾哈迈德-马苏德说，他有足够的战士来对抗塔利班，并且已经有 "对指挥官的投降感到厌恶 "的政府军士兵加入。

为该省居民服务的马赫迪告诉RFI，"目前没有针对潘希尔省的战斗或攻击。参加抵抗的当然是该地区的居民，他们中的绝大多数人都有武器，而且几十年来一直如此。我们前武装部队的士兵，他们在塔利班的猛烈攻击下放弃了自己的阵地，撤退到潘希尔。最后，还有大量逃离阿富汗其他省份后流离失所的家庭也加入了潘希尔山谷的抵抗。

据马赫迪说，"更有可能的是，如果塔利班永久上台，组建政府并强行实施他们的法律，将会有更多的流离失所者从阿富汗其他地区涌入潘希尔省，加入他们的抵抗运动。"

潘希尔省距离首都喀布尔两小时车程，自5月初以来，确实接收了数千名来自塔利班控制下一个又一个省份的流离失所者。绝大多数逃亡者不得不徒步旅行数百公里，目前由山谷中的村庄居民接待，他们正在忍受艰难的人道主义困境和安全条件。

有一个真正的问题是，据马赫迪警告说，潘希尔省被塔利班包围，我们随时都可能发现自己被包围，面对猛烈袭击。塔利班可以切断道路，以阻止向该省供应援助，包括人道主义援助。而如果这种情况发生，我们将面临非常严重的粮食短缺问题，这可能危及人们的生命。

不过，阿富汗空域是开放的，"马赫迪继续说。因此，邻国的飞机有可能运送援助。我们仍然有很大的希望，但我们不能独自做到这一点。我们需要其他国家的帮助和支持。这是一个共同的事业，反对不公正，反对邪恶，反对压迫。而且这不仅仅是关于阿富汗，而是关于整个世界。我们绝对需要紧急帮助。”

据该报道，与此同时，在塔利班掌权几天后，全国各地的冲突仍在继续，有人在反对伊斯兰组织的示威活动中丧生。

在东部城市阿萨达巴德，阿富汗人在周四阿富汗独立102周年之际挥舞着黑、红、绿三色的国旗。这是一种反抗塔利班的方式，塔利班强迫居民把白旗捆插在公共建筑上。

在首都喀布尔，大约200人也在星期四一次集会上示威反抗塔利班，示威者也挥舞着三色国旗。在这些示威活动中，抗议者还高唱民族主义、反巴基斯坦的歌曲。周三在贾拉拉巴德举行的类似集会，但被枪声驱散。

塔利班则在阿富汗独立纪念日发表的一份声明中说，"阿富汗人应该非常自豪，在结束美国占领之后，阿富汗现在即将重新获得独立。”塔利班新政权周四在推特上下令释放 "所有被拘留的政治犯[......]，不设任何限制或条件"。

根据联合国的一份机密报告，塔利班正在积极寻找曾为外国军队工作的人，其中阿富汗军队、警察和情报官员面临的风险最大。