马来西亚王室周五在一份声明中表示，马来西亚最高元首苏丹阿布都拉任命伊斯迈萨布理(Ismail Sabri Yaakob)为该国首相。

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据路透社今天报道称，马来西亚最高元首、苏丹阿布都拉（Al-SultanAbdullah）任命伊斯迈萨布理担任首相。

61岁的伊斯迈萨布理是穆希丁(Muhyiddin Yassin)政府的副总理，后者于周一辞去首相一职。

据法新社稍早报道说，马来西亚看守首相慕尤丁19日表示，他的执政联盟一致决定，支持前任副首相伊斯迈萨布理接任首相。

据穆希丁发表声明说，他们之所以支持巫统（UMNO）副主席伊斯迈萨布理，是为了延续前政府的防疫和经济复苏政策，以等候举行大选的适当时机到来。

马来西亚国家元首19日会见了国会议员，并确认支持人选。新首相获任命后，还须尽快在国会面对信任投票，以证明自己拥有多数国会议员的支持。

一旦61岁的依斯迈沙比利获得国会支持，代表前执政联盟最大党巫统正式重掌领导权。该党3年前受到马国一马发展公司（1MDB）弊案拖累，在大选中失利。

报道说，本月16日，慕尤丁因失去国会多数支持，向苏丹阿布都拉递交辞呈，执政联盟也于同日解散。