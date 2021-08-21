喀布尔机场依然混乱 美军机或也飞欧洲

英国和土耳其联军以及美国海军陆战队在2021年8月20日在喀布尔的哈米德-卡尔扎伊国际机场疏散时协助一名儿童。美国中央司令部公共事务处提供照片。法新社

阿富汗喀布尔国际机场的周边仍然一片混乱，星期五军方发射催泪瓦斯以控制绝望的人群，而美国官员正在考虑派遣部队营救被困在塔利班检查站之外的美国人，并将他们送往机场。美国方面酝酿让运载撤离的军机也飞往欧洲。

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据华尔街日报今天报道称，周五，喀布尔国际机场的周边仍然一片混乱，军方发射催泪瓦斯以控制绝望的人群。士兵们向空中开枪，并冒险越过塔利班武装分子控制的边界，以驱散人群，为试图进入机场的家庭扫清道路。官员们说，本周接管机场的美国部队一度越过警戒线，护送169名美国人进入机场。

美国总统拜登(Joe Biden)在星期五的电视讲话中说，美国在从喀布尔撤离美国公民和阿富汗盟友方面取得了进展，但他警告说，这项任务可能会造成损失。他誓言要撤离任何想要离开阿富汗的美国人，并表示美国还将努力撤离阿富汗翻译人员和美国的其他盟友，称这项任务很危险。

据路透社说，美国官员周五表示，由于进入卡塔尔的人员过多，预计美国国务院将宣布，其从喀布尔起飞的撤侨航班现在可以在欧洲降落。

美国正试图加紧努力，让数以千计的美国公民和处境危险的阿富汗人撤离塔利班统治的阿富汗。

美国国务院拒绝对这一消息置评，但表示，“感谢在这一努力中发挥作用的所有合作伙伴”。

消息没有提及美国军机在欧洲停留，疏散救援出阿富汗人员的国家名单。