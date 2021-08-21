杜特尔特传向北京承诺地缘政治中立

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）近日请中国驻菲大使黄溪连“向习近平主席转达深切的谢意，并非常、非常感谢中国对我们的态度。即便在当前地缘政治充满挑战的时代，菲律宾将保持中立，至少在他任期内，忠于菲律宾对中国的承诺”。

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据中央社今天报道说，菲律宾军方20日表示，中国今年至少5度发射信号弹，以驱离巡逻西菲律宾海的菲国军机。菲国总统杜特尔特此时却向北京承诺，在他任内，马尼拉当局将对地缘政治议题保持中立。

马尼拉和北京在南海主权纷争上持续对峙。负责西菲律宾海防务的菲律宾武装部队西部军区军官巴西亚（Bill Pasia）昨天在一场线上论坛说，今年6月，中国从位于南海岛礁的岗哨发射至少5次“烟火信号或信号弹，以驱离我们的情报监视侦察小组”。

西菲律宾海是菲国主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。

巴西亚说，向菲国军机发射信号弹的中国岗哨分别位于东门礁（McKennan）、华阳礁（Cuarteron）、南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson South）。另外，他表示，今年以来，菲国军机例行巡逻西菲律宾海时，中国至少218次以广播宣示主权。

据该报道，南海情势剑拔弩张下，杜特尔特对北京持续友好。中国近日捐赠百万剂中国国药集团新冠肺炎病毒疫苗给菲国，其中73万9000剂昨天送抵马尼拉。已接种两剂国药疫苗的杜特蒂在欢迎仪式上说，他由衷感谢北京从疫情爆发以来捐赠的各项医疗设备及抗疫援助，杜特尔特说，“这些举措真切证明中国政府的善意及菲律宾和中国深厚稳固的关系”。杜特尔特还请中国驻菲大使黄溪连“向习近平主席转达我深切的谢意，并非常、非常感谢中国对我们的态度。即便在当前地缘政治充满挑战的时代，菲律宾将保持中立，至少在我任期内，忠于我们对中国的承诺”。

杜特尔特16日晚间电视谈话时说，中国捐赠菲国疫苗并未要求任何附加条件。“直到现在，中国连一支原子笔都没跟我要过。没要任何好处，什么都没要，除了他们的船在那里（南海）”。据杜特尔特表示：“但我说：‘我要我的船也在那里。’我不想跟任何人开战，不想跟中国（开战），尤其是美国，因为他们在我们的土地上。”

据中央社说杜特尔特蒂虽与北京交好，但仍维持与美国的条约盟友关系。他7月底与来访的美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）会面后，决定不终止菲美军队互访协定（VFA）；这项协定提供法源，让美国军队能轮替进出菲律宾从事兵棋推演和军事演习。