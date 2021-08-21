疯传全球的喀布尔母亲托付给美国大兵照片中病婴救治后找到父亲的怀抱了

武装组织塔利班掌控阿富汗后，许多人奔赴喀布尔机场试图逃离。在混乱中，一支感人的影片今天在网路疯传，内容显示美军陆战队员从高处将包着尿布的婴儿拎过装有刺网的围墙。五角大楼证实，被美国海军陆战队员举过铁丝网的阿富汗婴儿已与她的父亲团聚。

广告 继续浏览后续

据法新社消息，喀布尔机场一片混乱中，美军越过刺网救病婴影片疯传。从影片中可以看到，婴儿的尿布已经滑脱了一半，一名美军单手把孩子拉上围墙，下方挤着一群想要进入机场的阿富汗人。当外国人和一些阿富汗人近一周以来陆续撤离塔利班（Taliban）掌控的喀布尔之际，这支影片在社群媒体上疯传。

这样的故事为紧张的撤离行动添上一丝温情。近6000名全副武装的美军控制了喀布尔机场，与他们长期敌对的塔利班分子则在外面街上巡逻，并开始实施许多人担心的严苛、反美统治。

美国国防部发言人柯比（John Kirby ）说，陆战队得知，这名身分不明的婴儿患病，需要救助。他对媒体表示：「家长要求陆战队员照顾婴儿，因为孩子病了。所以那名越墙拉接婴儿的队员把孩子送到机场内的一所挪威医院。医护人员治疗了孩子，并把孩子送回给父亲。」柯比表示：「这是因为关怀婴儿所做的同情之举。」

每日邮报的报道也见证说，五角大楼发言人约翰-柯比在周五下午的新闻发布会上说，这名婴儿只是被交给海军陆战队接受治疗，而不是像最初想象的那样，被交给海军陆战队去登机。婴儿在机场的一家挪威野战医院接受治疗后，海军陆战队员将婴儿送回父亲身边。

柯比称，这名家长要求海军陆战队员照看婴儿，因为婴儿生病了。你所看到的伸手过墙的海军陆战队员，将其带到了机场的一家挪威医院。他们对孩子进行了治疗，并将孩子交还给了孩子的父亲。据柯比指出，“孩子被送回了他的父亲身边。我不知道他们现在在哪里。显然，我们有责任将孩子交还给父母。我不知道父母是谁，如果他们是SIV申请人。这是海军陆战队员的一种人道的怜悯行为。”

法新社说，美国军方还释出其他一些经官方批准的照片，呈现军人向那些想逃离阿富汗的群众的孩子伸出援手。在其中一张照片中，一名军人穿戴战斗装备，怀里抱着强褓中的婴儿，像个新手父亲一样对婴儿微笑，他的同袍战友则站在一旁戒备。另一张照片里也有两名女军人抱着婴孩宝宝。曾赴伊拉克参战的共和党籍联邦众议员梅杰（Peter Meijer）推文表示：「这就是我们必须成为的美国。」