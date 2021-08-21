美军机 C-17创纪录一次救载823阿富汗难民逃离

美国飞行员于上周日喀布尔陷落塔利班之手当晚驾乘C-17飞机从喀布尔救出的数百名阿富汗人，比之前报道的还多出183人。 起初的报道，指机组人员从喀布尔带走了640名阿富汗人，但真正的数字是823人。

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据每日邮报Daily Mail20日称，15日晚的撤离行动第一次统计不包括机上的183名儿童。因为初期统计只以机上座位计算，没有包括坐在膝上以及被抱在怀里的儿童。

这次飞行打破了C-17喷气机所载人数的记录，本周离开喀布尔的其他C-17喷气机只载了100-200人，而成千上万的人在机场门口等待希望获救，但没有签证或外国护照的人无法上飞机。

周五，做出决定让尽可能多的阿富汗人登机离开机场的埃里克-库特中校说，他对拯救生命更感兴趣，而不是检查文书工作和遵守繁文缛节规则。当你有妇女和儿童以及人们的生命受到威胁时，这不是关于能力或规则或条例，而是关乎给予希望和自由的保证。每日邮报报道此消息时，冠以英勇的赞词。

消息指此前美军C-17运输机于2013年曾在菲律宾救灾载运670名当地飓风受灾民众撤离脱险。