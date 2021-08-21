在塔利班进入进喀布尔不到一周的时间里，各国政府就开始考虑一个棘手的问题，那就是：何时以及是否应该承认这个伊斯兰主义组织为阿富汗的合法统治力量。

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据美国之音今天报道称，不会是我！谁会成为第一个承认塔利班的国家？

自1999年以来一直被联合国安理会指定为恐怖组织的塔利班20多年来一直遭到国际社会的唾弃。上世纪90年代中期，当塔利班从苏联近10年失败的阿富汗战争的废墟中崛起并上台时，只有三个国家正式承认塔利班对阿富汗的控制——巴基斯坦、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

在各国政府正在就承认塔利班组织的风险和好处进行辩论之际，他们不太可能急于做出决定，可能会等待其他国家政府先行一步。

美国国务院这个星期提到，阿富汗“尚未进行正式的权力移交”，它一直避免说华盛顿承认谁是执政者。

俄罗斯和中国等国家正在关注美国撤军留下的地区安全真空，它们更有可能将塔利班视为扩大自身影响力的一个手段。

该报道引述国际危机组织的联合国事务主任理查德·高文（Richard Gowan）说，“归根结底，当[联合国]安理会的西方成员专注于妇女权利等问题时，俄罗斯对地区安全和毒品贸易最感兴趣，” 理查德·高文（Richard Gowan）称，“中国和俄罗斯在与塔利班打交道时有充分的理由持务实的态度，考虑到他们当前的区域关切。”

8月16日，在塔利班占领喀布尔一天后，俄罗斯驻联合国大使瓦西里·尼本齐亚(Vassily Nebenzia)在联合国安理会举行的紧急会议上说：“恐慌没有用。”他表示，莫斯科大使馆将继续正常运作。这位俄罗斯特使说，“至于我们就塔利班采取的进一步官方措施，我们将根据具体的事态发展和塔利班的具体行动来决定。”

中国最近在北方城市天津接待了九名塔利班领导人，并在周四呼吁国际社会“鼓励和引导”塔利班朝着积极的方向发展，而不是施加更大的压力。

长期以来一直是该组织避风港的巴基斯坦说，它正在“积极努力”来推动阿富汗达成包容性的政治解决方案。

据美国之音说，西方国家也可以采取集体方式来解决承认的问题。下周，七国集团将开会讨论阿富汗局势的发展。领导人可能就塔利班必须达到的一系列标准达成一致，然后才会考虑外交上的接受。