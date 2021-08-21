阿富汗总统仓皇出逃时称未带分文

一名阿富汗前高官接受美国媒体采访表示，总统加尼（Ashraf Ghani）8月15日逃亡时，除了身上一套衣服外，什么都没带走。早前俄罗斯媒体指控加尼逃跑时携带多辆汽车满载，直升飞机运载不下的现金。此消息遭到加尼本人否认与澄清。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述报道称，阿富汗垮台官员指总统仓皇逃亡，除衣服一无所有。

数天前，在武装组织塔利班接管阿富汗之际，失去政权的总统加尼也正要出逃。一名阿富汗前高官详述加尼政府的末日，以及加尼和顾问群看到塔利班迅雷般控制喀布尔的震惊心情。

这名前官员接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，塔利班（Taliban）本月14日兵临喀布尔城外，加尼毫无准备，15日逃亡时，除了身上一套衣服，其余什么都没带。这名前官员说，出逃前几小时，加尼政府的高阶成员在喀布尔见了一名与塔利班和盖达（al-Qaeda）结盟的某组织重要成员，对方直接了当地说，加尼政府必须投降。

据这名前官员表示：“塔利班来到喀布尔前几天，我们一直努力与美国达成协议，要（把权力）和平交给一个具包容性的政府，并让加尼总统辞职。”

该前官员说，“当塔利班入城时，谈判还在进行。塔利班从多处进入喀布尔，我们的情报单位解读这是怀有敌意的行动。”该前官员称，“我们一年多来收到的情资显示，若（政权被塔利班）接管，总统会被杀害。”

这名前官员还说，阿富汗副总统沙雷（Amrullah Saleh）于15日上午北逃至庞吉夏河谷（Panjshir Valley）；总统府外传出枪响不久后，许多人也跟着逃离。城里的人惊慌失措，很多安全人员擅离职守。

据这名前官员称，“我们当时的目标是挽救喀布尔和市民不受街头战事所累，这个目的维持住了，我们原先开始谈判的协议如今在（阿富汗前行政长官）阿布杜拉（Abdullah Abdullah）及（前总统）卡尔扎伊（Hamid Karzai）手里也仍在继续。”这名前官员还说，加尼走得很匆忙，“他到了乌兹别克斯坦的特麦斯（Termez），在那里待了一夜，然后转往阿拉伯联合酋长国。他没带钱，只有身上穿的衣服而已”。

中央社说，加尼逃亡他国，把人民留在塔利班统治之下，前途未卜，他为此饱受抨击。先前有媒体指加尼携带巨款出逃，但他18日透过脸书影片出面否认，自称是为了避免流血事件才离开阿富汗，还说他逃走时连鞋子都来不及换。