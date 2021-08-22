美国副总统哈里斯抵达新加坡

美国副总统哈里斯抵达新加坡进行正式访问，新加坡外交部长维文到机场迎接。应李显龙总理之邀访新的哈里斯，将展开为期三天的访问。访问期间，她将与哈莉玛总统会晤，以及和李总理会谈并举行联合记者会。此后，美国副总统将访问越南。正值美国从阿富汗撤军，哈里斯亚洲行也引发全球关注。

广告 继续浏览后续

据联合早报今天报道称，前来新加坡进行正式访问的美国副总统哈里斯（Kamala Harris）抵达新加坡。哈里斯乘坐的专机今天（8月22日）上午约11时抵达巴耶利峇空军基地。

哈里斯下榻的香格里拉酒店外，警方已在安徒生路（Anderson Road）和柑林路（Orange Grove Road）设置路障，检查来往车辆。

应李显龙总理之邀访新的哈里斯，将展开为期三天的访问。访问期间，她将与哈莉玛总统会晤，以及和李总理会谈并举行联合记者会。这是哈里斯首次以副总统身份出访我国，她也是拜登政府今年执政以来到访本区域的最高级别美国官员。

据越南官方的人民报今天报道称，美国副总统卡马拉∙哈里斯于华盛顿时间8月20日启程访问新加坡和越南。这是卡马拉∙哈里斯以美国副总统资格第二次出国访问。

据越通社说，美国副总统卡马拉∙哈里斯从8月22日对新加坡进行为期3天的访问，预计美国副总统将于23日与新加坡总理李显龙举行会谈，并在24日发表有关两国伙伴关系以及需要进一步深化合作的领域的重要讲话。美国副总统卡马拉∙哈里斯东南亚之行的下一站为越南。

据一位美国官员说，美副总统此访聚焦讨论的内容是全球医疗卫生问题、经济伙伴关系以及地区安全性问题。

上个月，美国国防部长奥斯汀分别访问新加坡、越南和菲律宾，成为拜登总统内阁中首位访问东南亚的成员。

就美国副总统哈里斯亚洲新越两国访问，美国之音今天报道说，美国副总统卡马拉·哈里斯星期五（8月20日）按计划启程前往新加坡和越南访问。由于美国撤军后阿富汗局势的混乱，有些人认为，在这次访问中，哈里斯必须回答盟友和伙伴对美国可信度的质疑。不过，另有分析人士指出，哈里斯的访问固然具有挑战性，但是，对美国来说，这也是一次极好的机会，哈里斯可以借此向东南亚的盟友和伙伴强调美国对该地区的决心和承诺。