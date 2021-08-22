阿富汗喀布尔机场局势混乱 塔利班指控美国应负责

在喀布尔，数以千计受惊吓的家庭仍在试图通过机场逃离，尽管华盛顿已经警告说那里存在安全威胁，欧盟也说 "不可能 "疏散所有受塔利班威胁的人。自8月15日进入喀布尔以来，塔利班一直试图让民众相信他们已经改变，声称他们的政策将不像1996年至2001年他们统治国家时那么残暴。但这并不能阻止那些不相信他们的承诺并急于离开的人的浪潮。塔利班今天指控美国应当为喀布尔机场的混乱局势负责。

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据法新社发自喀布尔消息，在接管阿富汗一周后，塔利班周日指责美国造成了喀布尔机场的混乱，成千上万的阿富汗人仍在试图不惜一切代价离开他们的国家。

英国首相鲍里斯-约翰逊今天说，世界工业七国集团领导人将在周二举行一次视频会议，英国目前担任该集团的主席。 " 约翰逊说："至关重要的是，国际社会应共同努力，确保安全撤离，防止出现人道主义危机，并帮助阿富汗人民保护过去20年来所取得的进展。”

在喀布尔，数以千计受惊吓的家庭仍在试图通过机场逃离，喀布尔机场情势混乱。据塔利班今天指控说，美国以其所有的力量和设备，却未能为机场带来秩序。” 塔利班高级官员阿米尔-汗-穆塔奇（Amir Khan Mutaqi）周日说："全国各地都是和平与平静的，但只有喀布尔机场是混乱的，这必须尽快停止。”

据英国国防部周日说，有7名阿富汗人在机场的大规模踩踏事件中死亡，但没有说这是一起还是几起事件，也没有说发生的时间。 一位记者是周日有幸进入机场的媒体工作者和学者中的一员，他描述了当他们进入机场时，看到绝望的阿富汗人紧紧抓住巴士的场景。" 他告诉法新社："他们向我们展示他们的护照并喊道：'带我们走，请带我们走'。”

英国天空新闻频道周六播放了至少三具盖着白布的尸体躺在机场外的图像。他们的死亡情况不得而知。 在现场的天空新闻记者斯图尔特-拉姆斯（Stuart Ramsay）说，这样的悲剧不可避免，因为当地人挤人拥挤不堪，还有人脱水和惊恐。

前一天，社交网络上发布的一段视频显示，阿富汗人抱着一个哭泣的婴儿越过机场的一堵墙，将其交给一名美国士兵。 有时，戏剧性一幕在半空中继续上演。据美国空军称，一名乘坐美军飞机被撤离到德国拉姆施泰因军事基地的阿富汗妇女在空中产下一名女婴。

人们仍然希望出现奇迹，家庭仍然聚集在将塔利班和美军隔开的铁丝网之间，而进入机场仍然非常困难。

法新社说，美国总统乔-拜登周五承认，这次疏散行动是 "历史上最困难的 "一次行动。

稍后，美国驻阿富汗大使馆敦促公民避免前往机场，因为存在不确定的安全威胁。 美国已经部署了数千名军人，试图确保机场安全，并将完成疏散行动的最后期限定为8月31日。这与美国军队计划从阿富汗最终撤出的日期相同。

据拜登政府称，华盛顿计划疏散1万至1.5万名其国民，以及5万至6万名阿富汗人及其家属。但还有相当数量的人正试图逃离。 据五角大楼发言人约翰-柯比周六承认，"我们正在与时间和空间作斗争。" 然而，欧洲外交事务负责人何塞普-博雷尔告诉法新社， "他们想在月底前疏散60,000人。这是不可能的。" 博雷尔说，他曾告诉美国人，机场的安全措施过于严格，阻碍了为欧洲人工作的阿富汗人进入机场。。

自8月14日以来，美国已经撤离了大约17000人，包括2500名美国人。

还有数以千计的人乘坐外国军用飞机外逃。

塔利班已经同意让美国军队监督撤离，使他们能够集中精力研究外国军队离开后他们打算如何治理这个国家。

据法新社说，塔利班的共同创始人，第二号人物毛拉阿卜杜勒-加尼-巴拉达尔星期六抵达喀布尔。塔利班官员说，他们正在努力 "建立一个包容性政府"。

塔利班上周进入喀布尔，没有遇到多少抵抗，此前，美国和北约部队于5月开始撤退时，塔利班发起了闪电般的攻势。在喀布尔东北部的潘希尔山谷，已经形成了一个抵抗塔利班的根据地。这个全国抵抗阵线由艾哈迈德-马苏德领导，他是2001年被基地组织暗杀的指挥官艾哈迈德-沙阿-马苏德的儿子。虽然塔利班周五宣布艾哈迈德-马苏德 "效忠 "塔利班，但国家复兴阵线FNR的一位发言人告诉法新社，如果该阵线不能设法与塔利班谈判组建一个包容性的团结政府，他们就准备与塔利班进行 长期斗争。