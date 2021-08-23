印度和菲律宾在南海举行海上合作演习

据印度国防部8月23日介绍称，印度海军正在向西太平洋部署的特遣舰队中的拉杰普特级导弹驱逐舰“兰维杰”号 （INS Ranvijay）和小型护卫舰“科拉”号（INS Kora）当天在西菲律宾海域，与菲律宾海军的“何塞·黎萨”级护卫舰二号舰“安东尼奥·卢纳”号（BRP Antonio Luna FF-151）举行了海上合作演习。

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印度国防部通过声明表示，“演习期间进行的联合演练包括一些作战演习，两国海军的参演舰艇对通过这种海上作战互动实现的互操作性的巩固表示满意。”

声明指，“印度海军舰艇目前部署在西太平洋，目的是加强与伙伴国家的海上安全合作。因此，与‘安东尼奥·卢纳’号的互动是印度海军巩固与菲律宾海军双边关系的一个丰富的机会。遵照现行的大流行病准则，演习以非接触方式进行，所有必要的健康和安全协议都得到了严格遵守。演习结束后，印度海军舰艇计划停靠马尼拉港进行补给。”

印度国防部表示，“印度和菲律宾有着多年来建立的、跨越所有领域的、非常强大的防务和安全伙伴关系。两国海军仍然致力于进一步加强在海洋领域的双边合作，以实现确保一个稳定、和平和繁荣的印度-太平洋的集体目标。”

此前，印度国防部8月2日宣布，为了推行印度的“东方行动”政策（Act East）并加强与友好国家的军事合作，印度海军东部舰队的一支特遣舰队计划从2021年8月初开始在东南亚、南中国海和西太平洋进行为期两个多月的海外部署。