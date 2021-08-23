法两部长到访阿联酋协调阿富汗工作：需延长8月31日撤离期限

法国外交部长勒德里昂（ Jean-Yves Le Drian）与国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）8月23日抵达阿联酋，并与参与阿富汗撤离行动的法国外交官和军人，以及当地官员进行了会面。勒德里昂当天向媒体表示，法国认为有必要延长8月31日的撤离期限，以完成塔利班掌权后从阿富汗撤离处境危险的相关人员。

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此前，塔利班发言人苏海尔·沙欣（Suhail Shaheen）最新在接受英国天空新闻台采访时表示，美国和英国不会获得更多撤军时间，否则可能承担严重后果。他说，“如果美国或英国请求更多时间进行撤离，答案将是否定的，否则将后果自负。”沙欣称，“这会造成我们之间的不信任。如果他们有意继续占领，这将引发回应。”

勒德里昂和帕利周一对距离阿布扎比30公里的迪哈夫拉（al-Dhafra）空军基地进行了访问。那里正作为法国军方从喀布尔国际机场撤离法国公民和阿富汗人的中转站。勒德里昂向媒体表示，“我们对美国8月31日的最后期限表示关切。需要更多的时间来完成正在进行的任务”。两位部长的随行人员表示，“在8月17日至22日期间，法国（从阿富汗）收容了近1200人，包括近百名法国国民，近千名受威胁的阿富汗人和数十名外国国民，他们来自欧盟和为欧盟工作。”勒德里昂说，“明天，在一周多一点的时间里，将有2000人(在法国的帮助下)从喀布尔撤离，这是一个相当大的成就。”

勒德里昂称，“主要问题是进入喀布尔机场。（疏散工作）是在零敲碎打地进行”。”他补充说，“我们仍然需要加强我们在当地的协调，与美国和我们在当地的合作伙伴的协调。”勒德里昂指出，法国认为有必要延长8月31日的撤离期限，以完成塔利班掌权后从阿富汗撤离处境危险的人员。帕利还介绍称，“我们没有等到8月15日就开始组织工作。我们已经为我们的国民和许多为我们工作的阿富汗人的离开提供了便利，已经有几个月了。在喀布尔陷落之前，我们就开始计划空运了。”

法国外交部通过声明表示，“两位部长的这次访问也是一个机会，感谢阿联酋当局在开展这些疏散行动中的支持。法国在阿联酋的长期军事存在（法国部队在阿联酋预先部署）以及阿联酋和法国之间的协议确实为阿富汗、阿联酋和法国之间的轮换提供了便利。这一行动的成功具体证明了法国和阿联酋之间高质量和高水平的合作。”

声明称，“在这种情况下，两位部长将受到阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德（Mohammed bin Zayed）的接待。这次会议将是一个强调法国和阿联酋之间卓越战略伙伴关系的机会，阿联酋对法国‘阿帕干’（APAGAN）撤离行动的支持就是一个突出的例证。它还将允许就阿富汗局势和维护区域安全与稳定的手段交换意见。”