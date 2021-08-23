美参议院外委会主席致电立陶宛外长 台外交部：全力声援立陶宛

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月21日与立陶宛外交部长兰斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通话，并指支持立陶宛扩大与台湾关系的决定。台湾外交部23日表示，将继续串联美国行政部门、国会、欧盟及其他支持民主自由理念相近国家，全力声援立陶宛，展现民主阵营不受胁迫、坚守立场的团结力量。

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据美国国务院发言人办公室介绍，布林肯在与兰斯柏吉斯通话中重申了两国关系的力量和广度。美国国务院的声明指，“布林肯国务卿强调，面对中华人民共和国的胁迫行为，美国对我们的北约盟友和欧盟伙伴立陶宛给予了坚定的声援。布林肯国务卿和外交部长还讨论了卢卡申科政权对白俄罗斯公民社会的暴力镇压。国务卿和和外长重申了我们对白俄罗斯民主运动的不屈不挠的支持，并呼吁卢卡申科政权立即停止对白俄罗斯人的镇压，停止其精心策划的非正规移民越境活动。”

立陶宛外交部的声明指，“布林肯先生表示，美国对立陶宛发展与台湾的经济关系的努力给予强有力的政治支持。立陶宛和美国的外交领导人形容中国对立陶宛的单边侵略行动和政治压力是完全不可接受的，并同意采取协调的双边行动来帮助立陶宛抵御中国的侵略性压力。” 布林肯说，“面对侵略性的压力，我们坚定地声援立陶宛，并为有立陶宛这样的北约盟友和欧盟伙伴而感到自豪。” 兰斯柏吉斯表示，“我们赞赏美国对立陶宛的大力支持和特殊的政治和外交声援，同时抵制来自威权政权的压力并捍卫民主价值观。”

美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）22日还与兰斯柏吉斯进行了通话。会谈中，二人就立陶宛与美国的合作进行了讨论，梅嫩德斯并表达了对立陶宛在台湾问题和移民危机问题上的支持。立陶宛外交部的声明称，“兰斯柏吉斯部长感谢美国在台湾问题上对立陶宛的支持，美国国务卿布林肯在8月21日与部长的谈话中也表达了这一点。兰斯柏吉斯先生强调，立陶宛目前同时面临着许多挑战，如新冠病毒大流行、来自白俄罗斯的非法越境者流动以及来自中国的压力。”

声明指，“梅嫩德斯强调，立陶宛是民主的 ‘黄金标准’，在共同价值观受到威胁的时候，美国将以一切可能的方式支持立陶宛。梅嫩德斯先生说，立陶宛面临的挑战是对所有其他民主国家的考验。” 兰斯柏吉斯要求美国继续向立陶宛政府提供政治支持，并向立陶宛企业提供实际支持，并评估供应链的多样化，“因为在中国经营的立陶宛公司目前正面临前所未有的压力”。他表示，动员国际社会支持中国的威胁对立陶宛也很重要，立陶宛将与美国一起寻求援助，并与其他欧盟成员国和国际组织合作。

通话中，兰斯柏吉斯还感谢美国政治家们对白俄罗斯反对派的公开政治支持。他说，“今天，共同的价值观和民主国家的秩序受到了威胁，我们与美国一起呼吁对威权政权的侵略行为作出国际反应并采取统一的立场。”此外，立陶宛总理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周一在推特上写道，“今天，我们悼念共产主义和纳粹主义的受害者，并承诺尽一切努力，让独裁者不再因沉默、优柔寡断或绥靖而得到满足”。她就波罗的海之路的配图附文称，“32年前，一个由200万人口组成的链条显示出夺回我们自由的决心。今天，我们捍卫自由的意愿与以往一样强烈。”

台外交部周一表示，“正密切注意自从立陶宛政府决定同意台湾设立代表处后，所遭遇到一连串来自中国等威权体制逼迫其退让的各种复合式威胁手段，包括立陶宛媒体近期报导中国暂停审查食品进口申请，及停止出口关键原物料等经贸报复及压迫措施。”台外交部称，其他还包括外交降级、军事演习、边境难民问题、网路骇客入侵及影响力操作等多重艰难考验，企图施压立陶宛改变与台湾强化关系的决定。”

据中央社报导，台外交部强调，“台湾与立陶宛共享自由、民主与尊重人权、法治等核心价值的友好伙伴，面对威权体制穷尽一切手段的逼迫威胁，台湾积极拓展与立陶宛等波海国家关系的坚定决心从未改变，也将会继续串联美国行政部门、国会、欧盟及其他支持民主自由的理念相近国家，全力声援立陶宛，展现民主阵营不受胁迫、坚守立场的团结力量。”据悉，民进党立委邱志伟当天还透露称，感谢立陶宛近来支持台湾的举动，日前致函邀请立陶宛议长访台。