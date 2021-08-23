美国特使：对朝鲜没有敌意 对重启谈判持开放态度

美国朝鲜问题特别代表金星容于 2021 年 6 月 21 日在首尔

美国朝鲜事务特使金星容周一在访问韩国期间表示，美国对平壤没有敌意，对任何时间和任何地点举行会晤均持开放态度，同时也支持对朝鲜的人道主义协助与合作。

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据报道，金星容21日抵韩，进行为期四天的访问。今天与韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长、对朝鲜代表鲁圭悳会晤，讨论卫生保健、防疫、饮用水等与朝鲜合作的人道主义方案，并为朝鲜半岛无核化及永久和平进程取得实质进展商议对策。路透社报道，目前美韩两国正在寻找办法吸引平壤就其核武器和弹道导弹计划重启谈判。

美国朝鲜事务特使这次访问正值朝韩关系在7月短暂解冻后，因美韩军事演习而出现新的对峙之际，朝鲜警告说军演可能引发安全危机。

金星容在与鲁圭悳会晤后对记者表示，“美国对(朝鲜)没有敌意，”，他解释说：“正在进行的(美韩)联合军事演习是长期的、例行的、纯防御性的，支撑了我们两国的安全”。

为期九天的韩美联合演习已经于8月16日开始，尽管人们担心朝鲜可能进行导弹试射或采取其他行动来强调反对，但朝鲜官方媒体至今依然保持沉默。

金星容还表示，美国支持改善朝韩关系的努力，并对与朝鲜的直接会谈保持开放态度。他指出自己准备好在任何地方与朝鲜对口官员会面。

鲁圭悳则称，双方讨论可能对朝鲜提供人道援助，以及重启停滞不前的无核化谈判的途径。并称会一起努力，尽快恢复与朝鲜的对话。

美国与韩国针对朝鲜目前急需资源提出人道合作方案，但平壤当局目前态度尚松动迹象，未接受外界援助，仅一再重申解除制裁的要求；但拜登政府同样坚守立场，希望朝鲜接受“无条件会谈”的提议。

一位韩国外交部官员说，周日金星容在部长官邸会见了外交部长郑义勇，他们也讨论了迅速恢复朝鲜半岛和平进程的途径。

金星容会后也与正在韩国访问的俄罗斯外交部副部长莫古洛夫（Igor Morgulov）商议朝鲜核问题，金星容可能藉这次会面呼吁俄方落实安理会对朝鲜制裁决议。