《美菲共同防御条约》签订70周年 美印太司令访问菲律宾

为纪念《美菲共同防御条约》签订70年，美国印太司令部司令海军上将约翰∙阿奎利诺（John C. Aquilino）近日到访菲律宾，并与菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）及国防部长洛伦扎纳(Delfin Lorenzana) 等菲方官员会面。阿奎利诺发言称，“我们两国已经明确表示，我们致力于联盟关系，并且我们仍然准备利用我们所有的能力与对方并肩作战，以维护该地区的和平与稳定。”

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访问期间，阿奎利诺出席了《美菲共同防御条约》70周年纪念活动。他还会见了菲律宾政府高级官员，并强调了美国对菲律宾和印太地区的承诺。阿奎利诺说，“我们的联盟代表着互信，这是我们持久友谊的核心，而这种信任是应对这一地区安全挑战的必要条件”。他强调，“我们两国都明确表示，我们致力于该联盟，我们仍然准备好利用我们所有的能力与对方并肩作战，维护该地区的和平与稳定。”

作为此次访问行程的一部分，阿奎利诺会见了洛钦、洛伦扎纳和菲律宾武装部队总监察长加卡尔（Franco Nemesio M. Gacal）。加卡尔代表菲律宾武装部队总参谋长福斯蒂诺（Jose Faustino）发言指，“在我们纪念《共同防御条约》签署70周年之际，菲律宾武装部队欢迎阿奎利诺上将，这是我们防御联盟的诞生。”他说，“这个场合是一个促进我们共同安全利益的机会，并表明我们的武装部队对联盟的承诺，即使在大流行病带来的挑战中。”

此行标志着阿奎利诺作为美国印太司令部司令首次访问菲律宾，并强调了美菲之间作为亲密朋友和盟友的关系。阿基里诺此前于2018年8月作为美国海军太平洋舰队司令访问了菲律宾，与洛伦扎纳和其他菲律宾国防官员会面，讨论增加双方军事合作的机会。