七国集团领导人就阿富汗局势联合声明

七国集团领导人8月24日与北约秘书长和联合国秘书长一道，就阿富汗局势举行了虚拟会议。

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七国集团联合声明表示，“今天，2021年8月24日，在英国的主持下，我们七国集团的领导人举行了虚拟会议，讨论阿富汗的局势。联合国秘书长和北约秘书长加入了我们的行列。我们重申我们对阿富汗人民的坚定承诺，并支持联合国安理会8月16日的声明。我们对阿富汗的局势表示严重关切，并呼吁保持冷静和克制，以确保脆弱的阿富汗和国际公民的安全和保障，并防止人道主义危机的发生”。声明称，“我们呼吁遵守国际人权法规定的义务，包括妇女、女孩和少数群体的权利，并呼吁在任何情况下都要维护国际人道主义法律。我们对阿富汗人民、我们自己国家的人民以及无数其他人所作出的重大牺牲表示敬意，他们为阿富汗更加和平、公正和安全的未来而努力。”

声明指，“阿富汗人民应该生活在尊严、和平和安全之中，反映出他们在过去20年中在政治、经济和社会方面取得的成就，特别是对妇女和女孩而言。阿富汗决不能再成为恐怖主义的安全避难所，也不能成为对他人进行恐怖袭击的来源。我们将与合作伙伴，特别是北约盟国合作，继续坚定和团结地打击恐怖主义，无论它在哪里出现”。声明表示，“任何未来的阿富汗政府都必须遵守阿富汗的国际义务和承诺，以防止恐怖主义；保障所有阿富汗人的人权，特别是妇女、儿童、种族和宗教少数群体的人权；维护法治；允许不受阻碍和无条件的人道主义准入；并有效打击人口和毒品贩运。我们呼吁阿富汗所有各方真诚地工作，以建立一个具有包容性和代表性的政府，包括让妇女和少数民族群体有意义的参与。”

声明称，“我们申明我们对阿富汗人民的持久承诺，包括通过国际社会的新的人道主义努力。为此，我们支持联合国协调该地区的紧急国际人道主义反应，包括在阿富汗不受限制地提供人道主义援助，并将为这一反应作出集体贡献。作为其中的一部分，我们将共同并与该地区的邻国和其他国家合作，支持阿富汗难民和收容社区，作为协调的长期区域反应的一部分。我们呼吁阿富汗的所有伙伴通过多边渠道支持这一努力和更广泛的区域稳定。”

声明补充说，“作为其中的一部分，我们的当务之急是确保我们的公民和那些在过去20年里与我们合作并协助我们工作的阿富汗人的安全撤离，并确保继续安全地离开阿富汗。我们将继续就此进行密切协调，我们期望所有各方继续为此提供便利，并确保人道主义和医疗人员以及其他国际服务提供者的安全。我们将共同合作，并与该地区的邻国和其他收容难民的国家合作，采取协调一致的办法，为重新安置提供安全和合法的途径。”

声明称，“我们将共同努力，并与我们的盟友和区域国家一起，通过联合国、二十国集团和更广泛的方式，使国际社会共同解决阿富汗面临的关键问题。在我们这样做的时候，我们将根据阿富汗各方的行动，而不是言论来判断他们。特别是，我们重申，塔利班将对其在防止恐怖主义、人权（尤其是妇女、女孩和少数民族的人权）以及在阿富汗寻求包容性政治解决方面的行动负责。任何未来政府的合法性都取决于它现在采取的维护其国际义务和承诺以确保一个稳定的阿富汗的方法。”