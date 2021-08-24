德国外长：无法救出所有的人

阿富汗危机给德国带来挑战。在周二的七国视频会议阿富汗危机峰会后，德国总理默克尔表示，没有美国，八月三十一日后不会再有撤离空运行动。德国外长马斯在柏林表示，无法救出所有的人。

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据德国电视一台，德国广播电台报道，德国总理默克尔表示，没有美国，八月三十一日后不会再有撤离空运。外长马斯表示，不是所有获准离开阿富汗的人都能在未来几天里从喀布尔机场安全离去。即便喀布尔机场的国际部署会比原定的八月三十一日结束日要延长几天，也仍然不能将所有希望离去的人空运出来。

据这位外交部长的消息，到目前为止，联邦国防军通过喀布尔机场已经疏散了大约3800名需要保护者，其中包括351名德国公民。外交部还与大约100名其他德国人保持联系。

马斯表示，德国政府正与美国、土耳其和其他伙伴协商，让机场能继续“在民运条件下运营”。他还透露说，德方还与阿富汗邻国谈判，希望他们能接纳从陆路逃离的人，并为此拨款一亿欧元。德国也在与塔利班谈判。

阿富汗当地工作人员对德国政府尤其是默克尔总理提出了严历批评。他们指责德国各联邦部委互相阻止救援工作。总理默克尔本来可以干预，但她没有干预。

德国联邦议院外交委员会主席吕特根向德新社表示，目前的阿富汗乱局是“道德和政治上的惨重失败”。

《南德意志报》报道说：巴州州长索达尔批评美国总统拜登撤军阿富汗“是个错误”。阿富汗的局势“令人羞愧。”