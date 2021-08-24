拜登决定暂维持8月31日撤离期限 已有美军开始离开阿富汗

据美国有线电视新闻网（CNN）8月24日报导，在确定塔利班报复或发生恐怖袭击的风险过高之后，美国总统拜登（Joe Biden）将暂时坚持在8月31日的最后期限从阿富汗撤军。另就两名美方官员透露的信息，随着撤离工作进入最后一周，第一批美国军队已经开始离开阿富汗。

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美国白宫新闻发言人珍‧普萨基（Jen Psaki）说，拜登当天上午在七国集团领导人视频峰会中转达了他的决定，明确表示坚持撤军时间表的决定在很大程度上是由上述这些安全风险驱动的。普萨基在一份声明中说，“总统传达了我们在喀布尔的任务将根据我们的目标的实现而结束。”声明称，“他确认我们目前正按计划在8月31日前完成，并提供了关于疏散希望回家的美国人、第三国国民和战争期间是我们盟友的阿富汗人的最新进展。”

普萨基说，拜登指出，在这个现在由塔利班控制的国家，风险每天都在增加。她说，总统特别警告了恐怖袭击的可能性，这已成为拜登政府内部的一个严重关切。不过，拜登还是要求提供应急计划，以备他日后确定美国需要在阿富汗停留更长时间。在七国集团的视频会议上，拜登表示，如果与塔利班的关系发生变化，有可能将撤离延长到本月底的最后期限之后。

白宫就当天七国领导人会议的声明说，“拜登还明确表示，随着在当地行动的每一天，我们的部队都增加了风险，来自‘伊斯兰国-呼罗珊省’（ISIS-K）的威胁越来越大，在8月31日前完成任务取决于与塔利班的持续协调，包括继续让撤离人员进入机场。此外，总统已要求五角大楼和国务院制定应急计划，以便在必要时调整时间表。” 据一位熟悉会议的消息人士指，美国的欧洲盟友在会谈中强调，他们希望确保美国考虑延长期限的任何可能性。

一位美国政府官员说，在主张月底离开阿富汗的同时，拜登认为当地发生袭击的风险“非常高”。据悉，拜登在与七国集团领导人的会谈中发表了7分钟的讲话。此外，据 CNN引述美国国防官员的话称，目前，喀布尔国际机场总共5800人的美军只离开了 “几百人”，而撤离任务仍然是当地工作的重点。其中一名官员说，“到目前为止，减员并不影响任务，当地的指挥官可以决定哪些军事人员单位已经成为多余的。这一决定可以基于一些因素，包括机场开放的登机口数量，通过的人数，以及更多。”

该官员说，“如果你能有一个较小的任务集并仍然执行任务，那么你就能减少你的足迹并降低你的风险。”报导指，美国国防部意识到来自ISIS-K和其他恐怖组织在机场周围造成的威胁，并且已经为美国公民和阿富汗撤离人员制定了通往外地的备用路线。此外，塔利班发言人周二重申，不希望美国在8月31日之后在阿富汗有军事存在，并警告说，如果美国停留更长时间，将会有“后果”。

美国国防部发言人约翰‧柯比（John Kirby）周二上午说，“任务的时间表没有改变，即在本月底前完成这一任务”。他称，“如果发生最坏的情况，你不希望那里的人超过你的需要”。另据了解，美国国会内多名民主党议员呼吁拜登推迟8月31日美军撤出阿富汗的最后期限，认为美国的军事存在对于美国人和阿富汗伙伴的安全撤离至关重要。

据悉，在国会听取了拜登政府官员关于阿富汗局势的机密通报后，众议院军事委员会的三名民主党籍议员敦促拜登重新考虑这一期限。众议员安迪·金（Andy Kim）向媒体表示，“求助的呼声不是我们可以忽视的”。曾在阿富汗参加过两次战斗部署的前陆军游骑兵杰森·克劳（Jason Crow）说，“最后期限是任务完成的时候，我们把我们的人带回家”。共和党籍钟议员加拉格尔（Mike Gallagher）上周曾提出立法，如果获得通过，将限制五角大楼撤军的能力，直到疏散完毕，除非有迫在眉睫的敌对行动威胁。

一位高级政府官员周二告诉记者，美国国土安全部部长马约尔卡斯(Alejandro Mayorkas)正在利用他的假释权，允许一些阿富汗撤离人员进入美国，同时等待他们的申请被处理。这位官员说，在某些情况下，马约尔卡斯正在使用他的假释权，让那些正在申请中但尚未完成申请程序的特别移民签证（SIV）申请人有可能获得假释。

据政治新闻网站Politco的记者介绍，塔利班现在已经开始阻止试图通过机场大门进入喀布尔国际机场的人。不仅仅是阿富汗人，还有美国公民。非正式团体协调需要临时调整人们的方向。普萨基则在周二下午的记者会上表示，“尽管塔利班封锁了机场，但阿富汗口译员和其他人应该能够到达喀布尔机场”。普萨基称，“我们优先考虑的个人......我们的期望是，他们将能够到达机场。”