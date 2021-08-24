欧盟领导人向拜登表达对确保喀布尔机场安全以完成撤离关切

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）8月24日参加了七国集团领导人与北约秘书长和联合国秘书长就阿富汗局势召开的视频会议。米歇尔会后向媒体介绍称，就撤离问题，“我们向美方提出的关切涉及两个具体方面：第一，需要确保机场的安全，只要有必要，以完成行动；第二，公平和公正地进入机场，让所有有权撤离的国民进入。”

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米歇尔向媒体表示，“我们刚刚参加了七国集团领导人关于阿富汗的虚拟会议。首先，我们处理了仍然是我们最紧迫的优先事项：联盟的公民、阿富汗工作人员及其家属的安全撤离。”他说，“欧盟及其成员国不遗余力地疏散欧盟公民，以及那些与我们建立了信任关系的人。我们对他们安全抵达喀布尔机场的能力感到担忧。我们呼吁阿富汗新当局允许所有希望前往机场的外国和阿富汗公民自由通行。”他补充说，“我们也向我们的美国朋友和伙伴提出了这个问题，涉及两个具体方面：第一，需要确保机场的安全，只要有必要，以完成行动；第二，公平和公正地进入机场，让所有有权撤离的国民进入。”

米歇尔续指，“关于人道主义援助和移民，我只想说两句话。首先，欧盟将尽其所能，支持逃离自己国家的阿富汗人的安全和适当的生活条件。我们将与该地区的国家，特别是伊朗、巴基斯坦和中亚国家合作，以满足不同的需求。对于那些面临迫害的人和其他脆弱的阿富汗人来说，将需要国际保护。而欧盟成员国将为这一国际努力作出贡献。”他说，“第二点：我们要清楚，不要允许为偷渡者和人口贩子创造一个新的市场。我们决心控制移民潮，保护欧盟的边界。”

米歇尔强调，“今天，决定我们将与阿富汗新当局发展什么样的关系还为时尚早。我们呼吁实现包容性的政治解决，如果我们想继续对阿富汗人民产生积极影响，特别是在支持他们的基本需求方面，我们将不得不与新当局打交道。”他说，“这将受制于严格的条件，关于新政权的行为和态度。在维护阿富汗公民的政治、经济和社会成就，以及他们的人权，特别是妇女、女孩和少数民族的人权方面。还有在阿富汗的国际义务方面--特别是安全、打击恐怖主义和毒品贩运方面。”

米歇尔说，“在安全方面，北约和其他盟国之间的合作将是关键。在盟国和合作伙伴之间共享数据，以防止外国恐怖主义战斗人员入境，也将发挥重要作用。”他说，“最后，关于这些事件的地缘政治影响：结束在阿富汗的军事行动并不是我们对促进世界法治、民主和人权的承诺的结束。相反，我们应该比以往更加坚定。这一点必须让那些试图利用当前局势的行为者明白。欧盟将继续坚定地保护和促进其利益和价值观。”

米歇尔表示，“最后，我想说的是：从阿富汗发生的事件中，我们会有更多的教训。这些事件表明，发展我们的战略自主权，同时保持我们的联盟一如既往的强大，对于欧洲的未来是最重要的。在适当的时候，我将向欧洲理事会的其他领导人提议讨论这个问题。”

冯德莱恩发言亦指，“关于人道主义援助，让我告诉你，我们欧盟在医疗设施、食品分配、紧急供水和卫生设施方面的关键行动大多仍在运行。这很好。但当然，我们这些天看到的事件产生了大量的额外需求。我们主要需要帮助那些面临直接风险的人。这些人是妇女、女孩和儿童，他们占境内流离失所者的绝大多数--阿富汗境内流离失所者的80%是妇女和女孩，到目前为止，阿富汗境内流离失所者的人数达到了370万左右。这就是为什么有广泛的决心来加强对人道主义援助的贡献。”

冯德莱恩说，“我宣布，委员会将提议将欧盟预算中的人道主义援助增加四倍。我们最初计划在2021年提供超过5000万欧元的援助。现在我们将在2021年将其增加到超过2亿欧元。这将有助于满足阿富汗人的紧急需求，包括在阿富汗，当然也包括在邻近的东道国。”她表示，“我想谈的第二个话题是关于发展援助的讨论。我和其他许多人都强调，未来的发展援助必须是基于条件的。它总是以条件为基础，与基本价值观、人权，当然还有妇女的权利相联系。”

冯德莱恩说，“而且不言而喻，未来的发展援助也必须严格基于条件。正如你现在可能看到的，我们在欧盟的发展援助中为阿富汗预留了10亿欧元，用于未来7年。这一援助现在被冻结了。在我们有坚实的保证和可靠的实地行动证明条件得到满足之前，其被冻结。”她说，“最后，关于移民问题。正如我所说，面临风险最大的是受过教育的妇女，是女孩，是女记者、人权活动家、女教师、法官、律师，仅举几例。50个国家参加了北约国际安全援助部队的任务，36个国家参加了坚决支持的任务。”

冯德莱恩说，“因此，保护这些最脆弱的人显然是一个全球合作的问题，从一开始就必须这样处理。这些人不应该落入走私者的手中。他们需要安全的途径。”她指出，“因此，我欢迎在七国集团会议期间，加拿大和英国宣布了大量的重新安置人数：分别为21000人和20000人。美国也宣布了他们对重新安置的承诺。重要的是，这个问题必须在全球范围内处理，必须加以协调”。冯德莱恩说，“我们建立了重新安置论坛，这是一件好事。重新安置论坛，不仅有委员会和成员国，而且还有联合国难民署、国际移民组织、美国和加拿大。在那里，我们可以以现在这种严峻形势下所需要的方式协调重新安置工作。”

冯德莱恩说，“我认为，除了我刚才提到的那些国家，参加北约任务的其他国家也应该为这一努力作出贡献。欧盟也准备发挥其作用。我们正在研究必要的预算手段，以支持那些将挺身而出并帮助重新安置的欧盟成员国。”她说，“除了为明确界定的群体采取这些非常有针对性的措施外，我们的主要努力应该是确保，正如我所说的，国内流离失所的阿富汗人得到支持，或者国际社会为他们在邻国的支持作出贡献。因此，对该地区的支持也是最重要的。因此，我们将继续，当然，也是作为一个欧盟，与邻近地区的国家合作。”

冯德莱恩表示，“最后，让我再次强调，我们这些天看到的这些事件都强调了成员国和欧洲议会迫切需要就我们提议的移民和庇护公约达成协议。我们需要一个充分运作的系统，使我们能够有效管理我们的边界，确保成员国之间的团结，并与原籍国和过境国合作。”