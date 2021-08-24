美国务卿承认延迟从阿富汗撤离须经塔利班同意 中情局长与塔利班协商

总统拜登表示，美国8月31日前从阿富汗撤离的计划可能要延迟。国务卿布林肯接受哥伦比亚广播公司(CBS)《面对全国》节目访问时，承认美国若要延迟撤离侨民，必须征得塔利班同意。

广告 继续浏览后续

《面对全国》主持人加勒特(Major Garrett)询问：外传华府与塔利班达成某种协议，“对于美国公民撤离，我们必须征询塔利班的同意，这是真的还是假的？”

布林肯回答：“他们控制了喀布尔，这是我们必须面对的事实。”

贾瑞特接着问：对于如此状况是否感到妥当？布林肯回答：“我所关注的焦点，我们大家都关注的焦点，是让侨民能够撤离，并且确保我们尽一切能力做到。”布林肯说：“在这个情况下，完成任务的先决条件，就是要跟已经掌控喀布尔的塔利班接触。”

另据《华盛顿邮报》援引一名美国官员报导，中央情报局局长伯恩斯周一在喀布尔秘密会见了塔利班政治委员会负责人巴拉达尔(Abdul Ghani Baradar)。这是美国政府高官与塔利班领导人之间的首次高级别对话。

《华盛顿邮报》报导说，双方讨论的内容为美国从阿富汗撤军、撤侨的最后期限。

另据报道：塔利班发言人在当地时间24日表示，不会接受美国延长阿富汗撤离期限的请求，他说：“如果延长这个期限，就意味着他们将延长占领的时间，”“这就会引起我们的反应。”