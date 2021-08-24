美特种部队已用直升机开始撤离喀布尔城外人员 阿临时总统：塔利班包围地区出现人道危机

据《华盛顿邮报》8月23日引述一名国防官员的话说，美国特种作战部队已经开始在阿富汗首都喀布尔以外的地方进行飞行，以营救被围困在那里的美国人，并将他们带回机场。

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报导指，美国国防部表示，美军已经在喀布尔国际机场外进行了多次飞行，以接触受困的美国人。五角大楼发言人约翰·柯比（John Kirby星期一对记者说，继上周的另一次行动之后，第二批美国人已被空运到机场，而且正在“根据需要”出动救援飞机，将更多的人带入周边地区。此外，一位国防部官员说，美国特种作战部队已经开始在喀布尔以外的地方进行飞行，以营救蜷缩在那里的美国人并将他们带回机场。“我不想给你们留下我们正在喀布尔街头巡逻的印象，”柯比警告说，他说军方正在使用“各种方法”将美国人从喀布尔撤离。

英国国防部长本·华莱士（Ben Wallace）说，英国和其他在阿富汗依赖美国空中和人力的国家一样，在美国离开时将被迫结束自己的疏散工作。华莱士说，“人们必须明白，美国在喀布尔机场有6000多人，当他们撤离时，将取消这个框架......而我们也将不得不离开”。一位美方官员和其他官员一样，以匿名的方式描述了内部规划，他说任何延期都将是短暂的，并可能在2001年“9·11”恐怖袭击事件20周年之前结束。

此外，已宣布出任阿富汗临时总统的、前第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫（Amrullah Saleh）周一通过推特表示，“我心中那抹不可磨灭的红色就是阿富汗。只有上帝有一天会把我的灵魂从这里疏散出去，但我的遗体仍将与这片土地重聚。我拥有阿富汗，它也拥有我。我们是一体的。它每天都在对我说话。”

萨利赫还介绍称，“塔利班不允许食品和燃料进入安达拉布谷地（Andarab valley）。人道主义局势十分严峻。数以千计的妇女和儿童已经逃往山区。在过去的两天里，塔利班绑架了儿童和老人，把他们当作盾牌来移动或进行房屋搜查。”