人权高专：可信报告指塔利班控制地区存在草率处决

联合国人权事务高级专员米歇尔•巴切莱特（Michelle Bachelet）8月24日警告说，她有可信的报告称在塔利班控制的地区存在草率处决和对妇女的限制。她敦促联合国人权理事会采取“大胆而有力的行动 ”来监督当地人权状况。

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据联合国新闻当天报导，联合国人权理事会周二举行特别会议，并一致通过决议，对阿富汗严峻的人权问题和局势表示严重关切。人权事务高级专员巴切莱特强调，过去20年中阿富汗取得的来之不易的人权进步不容抹杀。这是人权理事会就紧急人权状况召开的第 31次特别会议。人权理事会成员未经投票，一致通过了一份决议，对阿富汗境内所有侵犯和践踏人权以及违反国际人道主义法的行为表示严重关切。

人权理事会呼吁充分尊重阿富汗所有个人的人权，包括妇女、儿童和属于族裔、宗教和其他少数群体的人。人权理事会呼吁立即停火，并敦促各方停止暴力；强烈敦促冲突各方遵守国际法，包括国际人权法和国际人道主义法，并进一步敦促他们尊重迁徙自由和出境自由的权利。

决议重申支持为在阿富汗实现包容性和持久的政治解决及民族和解而正在进行的努力，并呼吁开展一个尊重人权和基本自由的包容性和有意义的和平与和解进程，在过去 20 年取得的进展的基础上再接再厉。 在决议通过前，巴切莱特向理事会成员表示，塔利班迅速占领了阿富汗大部分地区，包括首都，引发了人们对回到过去塔利班统治下侵犯人权模式的严重担忧，并激起了许多阿富汗人的绝望。

最近几周，人权高专办收到了一些“令人痛心”的可信报告，显示了冲突各方违反国际人道主义法以及侵犯和践踏人权对平民造成的影响。联阿援助团今年 1 月 1 日至 6 月 30 日的平民保护报告已经表明，与 2020 年同期相比，平民伤亡人数增加了近 50%。毫无疑问，这一数字在 7 月和 8 月期间进一步增加。

巴切莱特指出，还有可信报告称，在塔利班有效控制的许多地区发生了严重违反国际人道主义法和侵犯人权的行为。其中包括对平民和阿富汗国家安全部队失去战斗力的成员的草率处决；对妇女权利的限制——包括她们自由行动的权利和女孩上学的权利；招募儿童兵；镇压和平抗议和表达异议。

巴切莱特表示，许多人现在担心塔利班会报复那些与政府或国际社会合作的人；致力于促进人权和正义的人；或者那些生活方式和观点被认为与塔利班意识形态相反的人。她强调，妇女、记者和过去几年涌现的新一代民间社会领导人都深感担忧。阿富汗的不同种族和宗教少数群体也面临暴力和镇压的风险。

巴切莱特说，过去 20 年，阿富汗在人权方面取得了重大进展。民间社会组织在全国蓬勃发展女性在媒体和整个社会中担任了公共角色和领导职位。 2021 年，27% 的议员和五分之一的公务员是女性。大约有 350 万女孩在上学——相比之下，1999 年没有女孩可以上中学，只有 9000 名女孩在接受小学教育。

巴切莱特说，“人权方面的这些重大进步改变了人们的思维方式并改变了现实。它们不会轻易被抹掉。它们对阿富汗未来的发展轨迹也至关重要。任何国家要实现可持续的发展和繁荣，人们都需要生活在没有恐惧、没有歧视、没有压迫和充分尊重他们的人权的情况下。”

巴切莱特表示，在最近几周的声明中，塔利班承诺尊重和保护人权，尊重妇女的工作权利和女孩的上学权利，尊重少数族裔和宗教少数群体成员的权利，不会报复那些与政府或国际社会合作过的人。

巴切莱特说，“国际人权法是不可改变的。享有人权不受领土控制权或事实当局的改变而改变。现在塔利班有责任将这些承诺变为现实。”她强烈敦促塔利班采用响应式治理和人权规范，并努力重建社会凝聚力与和解——包括通过尊重在数十年冲突中受苦的所有人的权利。

巴切莱特强调，一条“基本红线”将是塔利班在国际人权规范的指导下对妇女和女童的待遇，以及尊重她们的自由、行动自由、教育、自我表达和就业的权利。尤其是确保女童获得优质中等教育将是评判人权承诺的一个重要指标。

另据政治新闻网站POLITICO当天报导，随着喀布尔条件的恶化，联合国秘书长古特雷斯（ António Guterres ）承认，塔利班已经开始对联合国工作人员进行报复，一批联合国工作人员敦促古特雷斯下令他们疏散。

据悉，约有720名为联合国工作的外国工作人员得到了撤离阿富汗的支持。联合国阿富汗援助团的加拿大负责人里昂（Deborah Lyons）已经在哈萨克斯坦的阿拉木图工作。但是，对于为联合国工作的3000名阿富汗人来说，他们大多在喀布尔工作，几乎没有任何援助。

对此，联合国管理层向阿富汗雇员给出的建议并不一致：一些机构的工作人员被告知要继续每天到达他们的办公室，而另一些则被告知要 “冬眠”，因为联合国无法保证他们的安全。POLITICO看到的寄给一些当地联合国工作人员的官方信件，核实了他们的就业状况，但不包括任何要求工作人员获得庇护或其他签证支持以离开阿富汗的请求。

在POLITICO获得的一封写给古特雷斯的信中，来自联合国人居署和联合国环境规划署的工作人员，这两个机构在阿富汗共雇用了约200名当地工作人员--恳请他在塔利班规定的8月31日最后期限之前为阿富汗工作人员制定一项安全计划，包括撤离的选择。

此前，一位塔利班发言人说，这个激进组织现在已经关闭了喀布尔机场对阿富汗人的通道，增加了那些已知自2001年以来为盟国政府工作或支持的人所面临的风险。联合国和非政府组织的女性工作人员--尤其是担任领导职务的女性，特别容易因为她们的工作而遭到塔利班的报复。

在周二发给所有联合国工作人员的视频信息中，古特雷斯谈到了他对阿富汗当地工作人员在塔利班暴力威胁下继续履行联合国职责的钦佩之情。古特雷斯承认“有报告称你们中的一些人经历了骚扰和恐吓”，并表示他“全力支持和声援”，承诺“我们正在尽一切力量”确保工作人员的安全。

这一说法遭到了要求疏散支持的当地联合国工作人员的质疑。他们写道，“阿富汗的局势非常危险，而且可能会变得更加糟糕。”他们声称，联合国决定在没有额外安全协议的情况下继续运作，“是以牺牲阿富汗国民的安全和保障为代价的。”

当地工作人员“不应该被要求牺牲他们的生命和安全”来履行他们在联合国的职责，或者因为他们以前对联合国的贡献。