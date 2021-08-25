“伊丽莎白女王”号将不停靠釜山 在东海与韩军联演

自首尔方面消息，韩国国防部8月25日表示，考虑到疫情形势日益严峻，韩英两国决定取消英国海军航母“伊丽莎白女王”号舰队(CSG21) 停靠釜山港的计划，但双方将于本月30日至下月1日在东海联合举行人道主义援助和救灾演习。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，“伊丽莎白女王”号航母3700多名船员虽已完成两剂新冠疫苗接种，但仍有不少人确诊。韩国国防部表示，考虑到舰队确诊病例和国内疫情形势等，韩英海军将只在近海开展国防交流合作。届时韩国海军要员将登上航母，交流活动规模较原定计划缩小。

“伊丽莎白女王”号航母打击群除航母外，还包括两艘45型驱逐舰“卫士”号（HMS Defender）和“钻石”号（HMS Diamond），两艘23型护卫舰“肯特”号（HMS Kent）和“里士满”号（HMS Richmond），以及两艘支援舰，“维多利亚堡”号综合补给舰（RFA Fort Victoria，A387）和“泰德斯普林斯”号舰队油水补给舰（RFA Tidespring，A136），再加上一艘机敏级攻击核潜艇，以及在航母上搭载的8架英国海军的F-35B战斗机和10架美国海军陆战队的F-35战斗机。

此外，美国海军的“沙利文”号伯克级宙斯盾驱逐舰(DDG-68)和荷兰的“埃弗森”号护卫舰(F805)也随行护航。