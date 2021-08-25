印俄首脑就阿富汗局势通话 俄年底前将交付首批S-400防空导弹

印度总理莫迪（Narendra Modi ）和俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）8月24日通了电话，讨论了阿富汗在被塔利班夺权后不断变化的局势。此外，俄罗斯联邦军事技术合作局副局长维切斯拉夫·吉尔坎（Vyacheslav Dzirkaln）23日向媒体证实，将根据俄罗斯方面的时间表和合同义务，在2021年底前交付首批S-400防空导弹给印度。

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据印度总理办公室介绍，印俄“两位领导人讨论了正在发展的阿富汗局势及其对该地区和世界的影响。他们表示，两个战略伙伴的合作很重要，并指示其高级官员保持联系。”印方声明指，“两位领导人对两国间‘特殊和特权战略伙伴关系’取得的进展表示满意，尽管面临新冠病毒大流行带来的挑战。他们赞赏在抗击新冠病毒大流行方面正在进行的双边合作，特别是在供应和生产‘卫星五号’新冠疫苗方面。”

印方声明称，“两位领导人还谈到了即将举行的多边活动，包括金砖国家峰会、上海合作组织国家元首理事会会议以及印度参加东方经济论坛。莫迪总理说，他期待着普京总统访问印度参加下一次双边峰会。两位领导人同意就双边和全球问题，特别是阿富汗局势保持联系。”

克林姆林宫的声明说，“在就阿富汗问题交换意见的同时，双方指出共同努力的重要性，这将有助于在该国建立和平与稳定并确保整个地区的安全。他们表示决心加强合作，反对恐怖主义意识形态的蔓延和来自阿富汗领土的毒品威胁。他们同意建立一个双向渠道，就这一问题进行长期磋商。”

俄方声明称，“双方还谈到了有关进一步发展俄罗斯-印度贸易和经济等领域的特殊特权伙伴关系的若干方面。莫迪向普京表示感谢，感谢他为抗击冠状病毒的传播所提供的援助，包括俄罗斯疫苗的供应和在印度的生产，以及必要药品和医疗设备的交付。他们讨论了未来各层次接触的时间表。”

据《印度斯坦时报》周二报导，俄罗斯联邦军事技术合作局副局长维切斯拉夫·吉尔坎（Vyacheslav Dzirkaln）23日在参加“国际军事比赛-2021”（ARMY-2021）时表示，“我可以确认，我们将按照俄方的时间表和合同义务，在2021年底前交付（S-400防空导弹给印度）。”他还说，目前印度军事人员正在进行操作S-400防空导弹的培训。

吉尔坎说，“至于培训，第一组印度专家已经完成了培训。第二组正在接受培训。我不会谈论人数，但对于印度武装部队有效操作我们的设备来说，这是一个足够的人数。我想说的是，第一组印度专家在培训后表现出的结果是非常高的。我想指出，印度专家的培训水平（很高）。”

2018年10月，印度曾与俄罗斯签署了一项价值54.3亿美元的交易，购买用来装备五个团的S-400防空导弹系统。近日，印度陆军还被曝与俄罗斯签署协议，立即采购现成的70000支最新型AK-230突击步枪，并在未来六个月内交付。

另据印度《经济时报》23日报导，俄方将在未来六个月内向印度供应70000支现成的AK-203突击步枪。印度陆军需要大约770000支AK-203，其中进口10万支，其余的在印度制造。拉什尼科夫集团公司官员称，现在提供的将是这10万支突击步枪的一部分。

据悉，这次是印军的紧急采购合同，由印度国防部和俄罗斯代表签署。这些突击步枪预计将从今年11月开始运抵印度。