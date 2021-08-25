美国副总统哈里斯与越南领导人会晤 盼在南海“加大对北京的压力”

昨晚抵达河内的美国副总统哈里斯今天8月25日与越南最高领导阶层会面，据法新社河内电稿称，哈里斯表示，当前有必要就中国的海权主张对北京施压；她并宣称，美国将在许多关键领域给予越南支持，包括力挺越南提升海上安全，以抗衡北京在南海日益独断的行径。

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报道称，作为首位访越的美国副总统，哈里斯与越南国家主席阮春福、副主席武氏映春和总理范明政会面时坦率地说：“我们有必要找到方法对北京施压、加压，好让它遵守联合国海洋法公约（United Nations Convention on the Law of the Sea，UNCLOS），并挑战它恃强凌弱且过度的海权主张”，并提议让美国军舰更常造访越南，“帮助越南在该地区发展其海上安全能力”。

这是哈里斯2天内第2次抨击北京。昨天她在新加坡指控北京藉威逼和恫吓等方式，来支持自身在争议区域南海的非法权利主张。

中国则驳斥她的评论，并反控华盛顿试图分化北京及东南亚邻国的关系。

哈里斯此次出访新加坡和越南7天，是美国争取盟友大战略的一环。白宫希望这么做有助美国挑战中国在东南亚地区日益扩大的安全与经济影响力。

过去几年来，中越两国在南海的关系持续紧张。由于越南对这片争议海域对中国采取强硬立场，因此也默默支持美国的印度洋-太平洋（Indo-Pacific）战略。

不过，随着美中在印太地区的竞争加速白热化，越南也试图取得巧妙平衡点。

事实上，在哈里斯来访之际，北京也发动了自己的外交攻势，在河内举行突击性会晤，并向越南捐赠200万支新冠疫苗。据越通社报道，越南总理范明政与中国驻越南大使熊波举行了突击性会晤，范明政在会晤期间称，越南不会与一国结盟来对抗其他国家。

据悉，今天的会见中，美越双方也就新冠肺炎疫情形势、经济合作以及在当前的卫生危机的背景下美国可能向越南提供的一笔援助资金等问题展开讨论。

哈里斯还将出席美国疾病控制与预防中心（CDC）驻河内办事处揭牌仪式。这是美国疾病控制与预防中心东南亚地区办事处，旨在解决有关传染病的问题。

外界注意到，哈里斯在新加坡耽搁了三个小时后才抵达越南首都，美国政府称这是因为有报告称河内有人被怀疑患上哈瓦那综合征。哈瓦那综合征是一种原因不明的疾病，症状包括头晕、恶心、偏头痛和记忆力减退。但中情局认为这种综合征“极有可能”是蓄意造成，俄罗斯可能要为此负责，但在进一步调查之前，尚未给出明确结论。莫斯科否认涉入。

路透社报道认为，哈里斯争取盟友的努力被这件事抢了风头。华盛顿方面正在寻求盟友帮助其挑战中国在该地区的强硬外交政策。

白宫发言人普萨基说，在哈里斯启程前越南报告出现哈瓦那综合征病例，但没有确诊。她说，在派遣哈里斯前往该国之前，已经进行了安全评估。