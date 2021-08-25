英美日荷军舰在冲绳以南联合训练

英国海军“伊丽莎白女王”号航母打击群8月25日通过声明表示，其已完成了与美国、日本和荷兰军舰参与的联合训练。日本防卫省25日发布消息称，海上自卫队舰艇在冲绳以南海域与英国海军“伊丽莎白女王”号打击群实施了联合训练。

广告 继续浏览后续

“伊丽莎白女王”号航母打击群（CSG21）24日通过推特表示，其与美、日以及荷兰的四国军舰，在冲绳以南的菲律宾海进行了“贵族联盟”（Noble Union）演练，“支持与志同道合的国家的互操作性，再次证明了英国航母灵活的打击能力。”

该航母打击群25日通过声明称，“由‘伊丽莎白女王’号航母领导的英国航母打击群的战舰与美国海军主导的第7远征打击群（ESG 7）和日本海上自卫队的两艘舰艇合作，以证明三国海军有效合作的能力。”声明称，“数名美国海军水兵在训练开始时登上了‘伊丽莎白女王’号航母；这是美国主导的被称为‘2021年全球大规模演习’（LSGE21 ）的一部分，以体验舰队旗舰上的生活，而45型驱逐舰‘卫士’号（HMS Defender） 则暂时接受美国特遣部队的指挥。”

在日本海上自卫队加入之前，“伊丽莎白女王”号航母上的英国皇家空军和美国海军陆战队F-35B隐形垂直起降战斗机，已经在“美利坚”号两栖攻击舰（USS America）上进行了起飞和降落训练，作为美国海军新一代的两栖攻击舰，“美利坚”级拥有比“黄蜂”级更胜一筹的航母运作能力，在战时，最多可携带约20架F-35B。

英方声明指，“这些演习标志着皇家海军在印太地区的存在和关注度不断提高的一个重要时刻；近海巡逻舰‘斯佩’号（HMS Spey） 和‘添马’号（HMS Tamar）也将很快部署到该地区执行一项长期任务。”

据日本防卫省介绍称，训练于24日实施，在海上自卫队护卫舰“伊势”号上对媒体公开。在距离“伊势”号约1公里处航行的“伊丽莎白女王”号上，F-35B从倾斜的滑跃式甲板上陆续起飞。

训练中，日本航空自卫队与美国空军的F-15战机、英国海军和美国海军陆战队的F-35B开展了战斗训练。美国海军投入了F-35B可以起降的两栖攻击舰“美利坚”号。“伊丽莎白女王”号的舰载直升机、美军“鱼鹰”运输机在“伊势”号上降落。

据共同社报导，海自第二护卫队群司令今野泰树海将补在“伊势”号的舰内召开记者会强调，“不拘泥于地理距离、与能共享普世价值的国家加强合作，必不可少。”他就F-35B表示，“现阶段只有美英在运用。能参加联合训练并收集信息，非常有意义。”

英方声明指，“为期12天的集体训练结束时，盟军舰艇以编队形式航行，展示海军力量。‘伊丽莎白女王’号在日向级护卫舰‘伊势号’和‘美利坚’号两栖攻击舰的侧翼护航下占据了领先位置。”英国航母打击群的护卫舰和驱逐舰，“卫士”号、“肯特”号、美国海军的“沙利文”号和荷兰的“埃弗森”号紧随其后，日本的“朝日”号驱逐舰和美国的“新奥尔良号”船坞登陆舰也紧随其后。